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Νεαρός αμερικανός που κατηγορήθηκε για εμπρησμό έπειτα από μια από τις πιο φονικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε 12 ανθρώπους στις αρχές του 2025, κρίθηκε ένοχος χθες Παρασκευή, στην κατάληξη της δεύτερης δίκης του για την υπόθεση.

Αντίθετα με ό,τι είχε συμβεί στην πρώτη δίκη, όταν το σώμα των ενόρκων δεν μπόρεσε να καταλήξει σε ετυμηγορία, αυτή τη φορά ο Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ κρίθηκε ένοχος για εμπρησμό από πρόθεση και καταστροφές διά της πρόκλησης πυρκαγιάς.

Ο μέχρι πρότινος οδηγός της Uber, 30 ετών, η ποινή του οποίου θα του απαγγελθεί το προσεχές διάστημα, αντιμετωπίζει ποινή ως και 40 ετών κάθειρξης.

A FATHER’S HEARTBREAK: JONATHAN RINDERKNECHT’S FATHER BREAKS DOWN AFTER HIS SON’S GUILTY VERDICT



The courtroom verdict may bring a moment of closure for some, but for a father, hearing that his son has been found guilty is a deeply painful moment that no parent can easily bear.… pic.twitter.com/39gm2usoqR — BIG CLIFF (@bigcliff3001) November 21, 2026

Κατηγορείτο πως προκάλεσε τη φωτιά που άρχισε τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς του 2025 και οι πυροσβέστες νόμιζαν πως είχαν σβήσει τελείως, αλλά αναζωπυρώθηκε και μετατράπηκε την 7η Ιανουαρίου στο τερατώδες μέτωπο που σάρωσε το πλούσιο προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς.

⚡️🇺🇸JUST IN:



Massive wildfires in California force over 50,000 people to evacuate:



In Los Angeles, a state of emergency has been declared, schools have been closed, tens of thousands of residents have been evacuated, and power outages have affected approximately 100,000 people.… pic.twitter.com/1zgkGD2zQm January 8, 2025

Η έρευνα ουδέποτε επέτρεψε να βρεθούν αδιάσειστες αποδείξεις ότι ο κ. Ρίντερκνεχτ όντως προκάλεσε φωτιά. Ωστόσο δεδομένα που αντλήθηκαν από το τηλέφωνό του έδειξαν ότι βρισκόταν κοντά στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.

«Οργή» κατά των πλούσιων

Στην πρώτη δίκη, ο κατήγορος παρουσίασε τον νεαρό ως κάποιον που διακατεχόταν από οργή εναντίον της καπιταλιστικής κοινωνίας και ήθελε να κάψει συνοικία πλουσίων, όπου ζούσε μια περίοδο.

Στη συνοικία Πασίφικ Παλισέιντς ζουν διάφοροι διάσημοι, είναι γεμάτη κύριες και εξοχικές κατοικίες αξίας εκατομμυρίων, με θέα στον Ειρηνικό. Η καταστροφή του Ιανουαρίου του 2025 στοίχισε ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων. Ήταν από τις πιο ακριβές καταστροφές στην ιστορία των ΗΠΑ, καθώς πολλά από τα ακίνητα ήταν ασφαλισμένα.

Η υπεράσπιση του κ. Ρίντερκνεχτ από την πλευρά της τον παρουσίασε ως καλό σαμαρείτη που έκανε επανειλημμένες κλήσεις στην πυροσβεστική για να ειδοποιήσει για την αρχική φωτιά και απέδωσε τις φλόγες σε πυροτεχνήματα.

«Δεν υπάρχει καμιά άμεση απτή απόδειξη που να τεκμηριώνει τις κατηγορίες για εμπρησμό», τόνισε ο συνήγορος Στιβ Χάνι κατά την έναρξη της δεύτερης δίκης.

Κανένας δεν είδε τον Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ να βάζει τη φωτιά, παραδέχτηκε ο εισαγγελέας Ματ Ο’ Μπράιεν.

Αλλά πλάνα από κάμερες παρακολούθησης, δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και η ανάλυση της δυναμικής της εξάπλωσης της φωτιάς συνάδουν στο ότι αυτός ευθυνόταν για την εκδήλωσή της, επέμεινε.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κ. Ρίντερκνεχτ είχε ρωτήσει το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT αν κάποιος μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για πρόκληση πυρκαγιάς «εξαιτίας των τσιγάρων (του)» ενώ τηλεφωνούσε στις υπηρεσίες άμεσης δράσης.

Οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες πριν από 22 μήνες, τις οποίες γιγάντωσαν σφοδροί άνεμοι, συγκρίσιμοι με αυτούς που φέρνουν οι τυφώνες, στοίχισαν συνολικά τη ζωή σε 31 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Πέρα από την πυρκαγιά που κατέστρεψε κατά μεγάλο μέρος της τη συνοικία Πασίφικ Παλισέιντς, δεύτερη εστία φωτιάς σχεδόν έσβησε από τον χάρτη την Αλταντίνα, μικρή πόλη βόρεια της δεύτερης μεγαλύτερης μητρόπολης των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα ευρήματα των αρχών, προκλήθηκε από ελαττωματική γραμμή του παρόχου ηλεκτροδότησης Southern California Edison.

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