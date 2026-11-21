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Σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών έπληξε χθες Παρασκευή το βράδυ το κεντρικό Περού, χωρίς πάντως να προκαλέσει τραυματισμούς ούτε σοβαρές ζημιές, τουλάχιστον σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αρχών του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 19:09 (τοπική ώρα• στις 02:09 ώρα Ελλάδας) περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χουνίν, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται πως βρισκόταν στα 129 χιλιόμετρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του περουβιανού ινστιτούτου γεωφυσικής (IGP).

Respecto al último sismo de M6.7 en la región Junín, el #IGPInforma: 👇 pic.twitter.com/POUrkrr6Rn — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 21, 2026

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησε επίσης ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,7 βαθμών, ωστόσο υπολόγισε πως το εστιακό βάθος ήταν κατά τι μικρότερο, στα 108 χιλιόμετρα.

Σε οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από τηλεοπτικά δίκτυα ή μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βλέπει κανείς κατοίκους στην πρωτεύουσα Λίμα και άλλες περιοχές της χώρας να σπεύδουν να βγουν εσπευσμένα σε εξωτερικούς χώρους όταν ένιωσαν τον σεισμό.

#Temblor

Perú, video muestra como fue el fuerte temblor de 6.7 con epicentro en Junín que sacudió Lima y toda la región centro del país, algunos moradores salieron a las calles temiendo una réplica. pic.twitter.com/tUkHM2FnCD November 21, 2026

Αναστάτωση στη Λίμα

Στη Λίμα, κάπου 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο της δόνησης, εκατοντάδες βγήκαν στους δρόμους από κτίρια γραφείων και άλλα ακίνητα, ιδίως στην τουριστική συνοικία Μιραφλόρες, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός με μέτρια ως ισχυρή ένταση από τον πληθυσμό, ανέφερε το εθνικό κέντρο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (COEN). «Η επιτήρηση συνεχίζεται σε ευάλωτες περιοχές», πρόσθεσε.

Η δόνηση «ήταν έντονη», είπε στο AFP ο πρόεδρος του IGP, ο Ερνάντο Ταβέρα, κάνοντας λόγο για πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις.

Δεν έχουν εντοπιστεί, μέχρι στιγμής, αξιοσημείωτες ζημιές.

«Δεν έχουμε μεγάλες ζημιές. Αναφέρθηκαν κάποιες κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου, χωρίς να έχει προκληθεί κάποιο ατύχημα μέχρι στιγμής», συνόψισε ο Λουίς Βάσκες, διευθυντής του εθνικού ινστιτούτου πολιτικής προστασίας (INDECI), στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στους νομούς Άνκας, Λίμα, Ίκα, Ουκαγιάλι, Πάσκο, Ουάνουκο και Καγιάο.

Τη 18η Ιουλίου, σεισμός 5,4 βαθμών είχε πλήξει την περιοχή της Χουνίν, αφήνοντας πίσω έξι νεκρούς και προκαλώντας ζημιές σε πολλά σπίτια.

Το Περού των περίπου 34 εκατομμυρίων κατοίκων βρίσκεται πάνω στον «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού ωκεανού, ζώνη με έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Κάθε χρόνο καταγράφονται τουλάχιστον 400 σεισμοί στο Περού, με κατά κανόνα γύρω στους 100 να γίνονται αισθητοί από τον πληθυσμό.

Τη 15η Αυγούστου 2007, σεισμική δόνηση 7,9 βαθμών είχε στοιχίσει τη ζωή σε 595 κατοίκους στον νομό Πίσκο, στο νότιο Περού, και προκάλεσε μικρό τσουνάμι.

Το 1970, το Περού υπέστη έναν από τους πιο φονικούς σεισμούς στη σύγχρονη ιστορία του, με κάπου 67.000 νεκρούς στον νομό Άνκας, βόρεια από τη Λίμα.

Τους τελευταίους μήνες έχουν πλήξει χώρες της Λατινικής Αμερικής αρκετοί ισχυροί σεισμοί, με αντίστροφη χρονολογική σειρά στον Παναμά (9η Οκτωβρίου), στην Κολομβία (10η Αυγούστου) και στη Βενεζουέλα (24η Ιουνίου), όπου διπλή καταστροφική σεισμική δόνηση 7,2 και 7,5 βαθμών άφησε πίσω πάνω από 6.500 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους, ενώ προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές.

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