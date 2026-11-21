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Σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας καταγράφει η IDEAL Holdings στο εννεάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του διαφοροποιημένου επενδυτικού της χαρτοφυλακίου. Η ανάπτυξη προέρχεται τόσο από την οργανική ενίσχυση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων όσο και από τη διεύρυνση της ενοποιημένης βάσης, με καθοριστική τη συμβολή του ομίλου Μπάρμπα Στάθης.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 412,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 23% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ενίσχυση των συγκρίσιμων καθαρών κερδών, τα οποία ανήλθαν στα 21,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33%.

Η διαφορά μεταξύ του ρυθμού αύξησης των πωλήσεων και εκείνου της κερδοφορίας αποτελεί ένδειξη βελτίωσης της συνολικής απόδοσης του χαρτοφυλακίου, αν και η πλήρης αξιολόγηση απαιτεί συνεκτίμηση της συνεισφοράς κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων διαδραματίζει ο κλάδος τροφίμων, μετά την πλήρη ενσωμάτωση του ομίλου Μπάρμπα Στάθης. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα προσφέρει στην IDEAL παρουσία σε μια αγορά με διαφορετικά χαρακτηριστικά ζήτησης από εκείνα της τεχνολογίας και των βιομηχανικών υπηρεσιών.

Η διαφοροποίηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος παραγωγής, οι μεταβολές στις τιμές των πρώτων υλών και η πίεση στην αγοραστική δύναμη επηρεάζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις.

Παράλληλα, ο τομέας της πληροφορικής παραμένει σημαντικός πυλώνας της επενδυτικής στρατηγικής. Η ζήτηση για ψηφιακές υπηρεσίες, κυβερνοασφάλεια και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε αγορές του εξωτερικού.

Το μοντέλο λειτουργίας της IDEAL στηρίζεται στην απόκτηση συμμετοχών σε επιχειρήσεις με αναπτυξιακές δυνατότητες, στην ενίσχυση της λειτουργικής τους απόδοσης και στην αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των εταιρειών του χαρτοφυλακίου.

Σε αντίθεση με έναν όμιλο που επικεντρώνεται αποκλειστικά σε έναν κλάδο, η συγκεκριμένη διάρθρωση περιορίζει τη συνολική εξάρτηση από τις διακυμάνσεις μίας μόνο αγοράς. Παράλληλα, όμως, αυξάνει τις απαιτήσεις αποτελεσματικής διοίκησης και κατανομής των επενδυτικών κεφαλαίων.

Η διοίκηση διατηρεί τις εκτιμήσεις της για το σύνολο του 2026, αξιολογώντας θετικά την πορεία των βασικών επιχειρηματικών μεγεθών.

Η επόμενη ημέρα αναμένεται να επικεντρωθεί στη διατήρηση της οργανικής ανάπτυξης και στην περαιτέρω αξιοποίηση των εταιρειών που έχουν ενταχθεί στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.

Ιδιαίτερη σημασία θα έχει η ικανότητα της IDEAL να μετατρέπει την αύξηση των εσόδων σε διατηρήσιμη καθαρή κερδοφορία και ισχυρές ταμειακές ροές.

Το ζητούμενο είναι η συνέχιση της ανάπτυξης χωρίς δυσανάλογη αύξηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, ώστε οι νέες επενδυτικές κινήσεις να δημιουργούν μετρήσιμη αξία για τους μετόχους και τις επιχειρήσεις του ομίλου.

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