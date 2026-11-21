Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας, αλλά και ζημιές σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, καταγράφει η Bally’s Intralot στο εννεάμηνο του 2026, με την ενοποίηση της Bally’s International Interactive να μεταβάλλει ουσιαστικά τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου. Παράλληλα, η διοίκηση προχωρά στην υλοποίηση του σχεδιασμού για την εξαγορά της evoke, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027.

Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 830,3 εκατ. ευρώ, έναντι 263,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 273,6 εκατ. ευρώ, από 90,1 εκατ. ευρώ. Το σχετικό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 33%, έναντι 34,2% πέρυσι, εξέλιξη που αποτυπώνει τη διαφοροποίηση της σύνθεσης των δραστηριοτήτων του ομίλου.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της Bally’s International Interactive, η οποία ενσωματώθηκε στον όμιλο τον Οκτώβριο του 2025 και συνεισέφερε έσοδα 579,2 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 195,6 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, παρά τη θεαματική ενίσχυση των λειτουργικών μεγεθών, τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από αυξημένες χρηματοοικονομικές δαπάνες, αποσβέσεις και έξοδα συναλλαγών. Οι ζημιές προ φόρων έφτασαν τα 21,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 8,8 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ οι καθαρές ζημιές που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής διαμορφώθηκαν στα 40,9 εκατ. ευρώ.

Η ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές

Η διαδικτυακή δραστηριότητα αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, με το Ηνωμένο Βασίλειο να καταγράφει αύξηση εσόδων 12,2% στο τρίτο τρίμηνο, σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αντίστοιχα, στην Ισπανία τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 18,9%, φτάνοντας τα 13,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Ιδιαίτερο βάρος στα αποτελέσματα είχε η αύξηση της φορολόγησης του διαδικτυακού gaming στη βρετανική αγορά, από 21% σε 40%. Η συνολική αρνητική επίπτωση στο προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε περίπου στα 68 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, με μέρος της επιβάρυνσης να αντισταθμίζεται από την αύξηση των εσόδων και τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους.

Θετική ήταν η εικόνα στην Τουρκία, όπου η Bilyoner αύξησε τα ποσά στοιχηματισμού κατά 28,4% σε τοπικό νόμισμα, ενώ στην Αργεντινή τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 21,1%.

Αντίθετα, πιέσεις καταγράφηκαν στις δραστηριότητες B2B, με τα έσοδα να υποχωρούν κατά 7,7%, στα 191,7 εκατ. ευρώ. Η μείωση συνδέεται κυρίως με την αμερικανική αγορά, όπου οι χαμηλότερες επιδόσεις των λοταριών και οι περιορισμένες πωλήσεις εξοπλισμού επηρέασαν τα αποτελέσματα.

Δανεισμός και επόμενη ημέρα

Σε επίπεδο χρηματοοικονομικής θέσης, η συνολική ρευστότητα ενισχύθηκε στα 472,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 1,63 δισ. ευρώ. Ο δείκτης καθαρής μόχλευσης ανήλθε σε 4,33 φορές, αναδεικνύοντας τη σημασία της διαχείρισης του χρέους κατά την επόμενη περίοδο.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν στα 206,6 εκατ. ευρώ, από 79,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές επενδύσεις έφτασαν τα 133,3 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας δαπάνη 85 εκατ. ευρώ για νέα 15ετή άδεια στην Αυστραλία.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην εξαγορά της evoke, για την οποία έχει εξασφαλιστεί η πλειονότητα των απαιτούμενων εγκρίσεων. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τοποθετείται στον Ιανουάριο του 2027, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκπληρωθούν οι εκκρεμείς κανονιστικές και δικαστικές διαδικασίες.

Η επόμενη πρόκληση για την Bally’s Intralot θα είναι η αξιοποίηση των συνεργειών, η ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας και η σταδιακή αποκλιμάκωση της χρηματοοικονομικής επιβάρυνσης, σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στο διεθνές περιβάλλον των τυχερών παιχνιδιών.

Διαβάστε επίσης:

Black Friday στα Public: Προσφορές, μεγάλες ευκαιρίες, ευέλικτες πληρωμές και προνόμια για τους καταναλωτές

ALFACARE και ENTERSOFTONE ενισχύουν τη συνεργασία τους με νέο B2B eShop και αυτοματοποιημένη διαχείριση παραγγελιών

DANONE και ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ενώνουν δυνάμεις για την παραγωγή ελληνικού γιαουρτιού με πρώτο εξαγωγικό προορισμό την Ιταλία