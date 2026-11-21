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Τρεις στρατιωτικοί, μέλη αποσπάσματος 2.000 ανδρών που έχει αναπτυχθεί στην Αϊτή κατά διαταγή του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, του Ναγίμπ Μπουκέλε, σκοτώθηκαν καθώς χειρίζονταν εκρηκτικά, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι ένοπλες δυνάμεις στο Σαν Σαλβαδόρ.

Πρόκειται για τους πρώτους θανάτους που γίνονται γνωστοί στο πλαίσιο της επιχείρησης ευρείας κλίμακας που διεξάγεται από το Σαλβαδόρ στο κράτος της Καραϊβικής εδώ κι έναν μήνα• αρχικά είχε παρουσιαστεί ως αποστολή για τη διάσωση τεσσάρων μηχανικών ελικοπτέρων οι οποίοι αγνοούνταν, αλλά πλέον έχει διευρυνθεί, έχει διακηρυγμένο στόχο την πάταξη των οπλισμένων συμμοριών που λυμαίνονται την Αϊτή.

«Τέσσερα στοιχεία (σ.σ. του στρατιωτικού προσωπικού) του Σαλβαδόρ αναπτυγμένα στην Αϊτή επλήγησαν από έκρηξη καθώς χειρίζονταν εκρηκτική ύλη σε ένα από τα στρατόπεδά (τους). Οι δύο έχασαν τη ζωή τους», ανέφερε αρχικά ο σαλβαδοριανός στρατός μέσω X, χωρίς να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους, ούτε να ξεκαθαρίσει πότε ακριβώς έγινε το περιστατικό.

Κατόπιν, διευκρίνισε ότι ο ένας από τους δύο τραυματίες υπέκυψε, αυξάνοντας τον απολογισμό στους τρεις νεκρούς, διαβεβαιώνοντας ότι ο τέταρτος είναι «εκτός κινδύνου».

ACTUALIZACIÓN:



Lamentamos informar que uno de los dos elementos salvadoreños que resultaron heridos en la detonación accidental ocurrida en uno de los campamentos en Haití falleció mientras recibía atención médica en un hospital de República Dominicana, adonde había sido… https://t.co/ujR2mnXhfO — FUERZA ARMADA (@FUERZARMADASV) November 21, 2026

Η διπλωματία των ΗΠΑ -που τονίζει δημόσια την υποστήριξή της στην ανάπτυξη του στρατού του Σαλβαδόρ, αλλά έχει καλέσει να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων δυνάμεων που δρουν επί του πεδίου στην Αϊτή- εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των τριών θανόντων στρατιωτικών.

«Τιμούμε τη θυσία αυτών που έδωσαν τη ζωή τους στην υπηρεσία άλλων», ανέφερε μέσω X η αμερικανική πρεσβεία στο Σαν Σαλβαδόρ.

Los Estados Unidos expresa sus más sinceras condolencias a las familias de los soldados fallecidos y a todo el pueblo salvadoreño. Acompañamos a El Salvador en este momento de dolor y honramos el sacrificio de quienes dieron su vida en servicio de otros. https://t.co/b8SnhDTEAO — Embajada EEUU en ES (@USEmbassySV) November 20, 2026

Η αϊτινή μεταβατική κυβέρνηση από την πλευρά της εξέφρασε τη «βαθιά αλληλεγγύη της στον σαλβαδοριανό λαό».

Οι τέσσερις μηχανικοί ελικοπτέρων, οι οποίοι εξακολουθούν να αγνοούνται έπειτα από ενέδρα στην οποία έπεσαν σε προάστιο της αϊτινής πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς τη 18η Οκτωβρίου, υπηρετούσαν στη Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ), πολυεθνική αποστολή με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που σκοπό έχει να βοηθήσει να αντιμετωπιστούν οι ένοπλες εγκληματικές οργανώσεις.

Αυτή την εβδομάδα, οι κυβερνήσεις του Σαλβαδόρ και της Αϊτής ανακοίνωσαν την υπογραφή «συμφωνίας συνεργασίας», χωρίς να είναι σαφής η εμβέλειά της ως τώρα• ενδέχεται ωστόσο να οδηγήσει στην παράταση της παρουσίας των σαλβαδοριανών στρατιωτικών στο φτωχότερο κράτος του δυτικού ημισφαιρίου.

Προχθές Πέμπτη, ο πρόεδρος Μπουκέλε δήλωνε ότι οι στρατιώτες του δίνουν «ένα μάθημα» στις αϊτινές συμμορίες.

Με βάση όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, συμμετείχαν σε επιχειρήσεις που είχαν αποτέλεσμα την καταστροφή δυο κτιρίων που παρουσιάστηκαν ως «αρχηγεία» συμμοριών. Ακόμη, ανέλαβαν τη φρούρηση ποδοσφαιρικού γηπέδου στην αϊτινή πρωτεύουσα που ανέκτησε η αστυνομία, δυο χρόνια αφού είχε πέσει στα χέρια κακοποιών.

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