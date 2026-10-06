«Μόσχα δεν υπάρχει πια» – Από τις 9 Νοεμβρίου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, με αφετηρία τις «Τρεις Αδελφές» του Άντον Τσέχωφ

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Στο μεταίχμιο μεταξύ αναχώρησης και παραμονής, μια στάση λεωφορείου. Η Ιρίνα, η Όλγα και η Μάσα έχουν φτάσει εκεί με όλα τους τα πράγματα, αποφασισμένες να φύγουν. Κουβαλούν όσα χωράνε από μια ζωή που άφησαν πίσω τους και περιμένουν το λεωφορείο για τη Μόσχα. Κι αν δεν έρθει ποτέ;

Η ιστορία ξεκινά ακριβώς εκεί που τελειώνουν οι «Τρεις Αδελφές». Η δραματουργία του Τσέχωφ συναντά ένα νέο κείμενο, και σταδιακά η γνώριμη αφήγηση ραγίζει. Εκεί που σώπασαν οι λέξεις, μιλούν το σώμα και η σιωπή. Η παράσταση ξεκινά από κάτι οικείο και προχωρά, απαλά, προς κάτι ίσως ανοίκειο.

Στην καρδιά της παράστασης βρίσκεται η γυναίκα: η προσδοκία, η επιθυμία που περιμένει να εκπληρωθεί, η ανάγκη να ξεφύγει από τον εγκλωβισμό που πονά. Μιλά για την αναζήτηση ενός τόπου που δεν καταπιέζει, δεν τραυματίζει και δεν σκοτώνει, κυριολεκτικά ή μεταφορικά. Για τις ζωές που αναβάλλονται. Για όσα κληρονομούν και όσα κουβαλούν τα γυναικεία σώματα. Και για τη στιγμή που η υπόσχεση ενός καλύτερου τόπου φτάνει στα χείλη, με μια μικρή αλλά σημαντική φράση: «Ως εδώ».

Η παράσταση «Μόσχα δεν υπάρχει πια» ανεβαίνει για 10 μόνο παραστάσεις στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, από τις 9 Νοεμβρίου 2026, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00.

SAVE THE DATE

Πρεμιέρα Δευτέρα 9 Νοεμβρίου

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Δείτε το τρέιλερ ΕΔΩ

Προπώληση ΕΔΩ

Σκηνοθετικό σημείωμα

Ψάχνουμε συνέχεια, δεν είναι αλήθεια; Να ζήσουμε αλλού, να δουλέψουμε αλλού, να αρχίσουμε από κάπου αλλού, να γίνουμε ίσως κάτι άλλο. Όμως, έτσι, ξεχάσαμε να κατοικήσουμε εδώ. Αυτή τη στιγμή. Ακριβώς εδώ. Στο σώμα μας, τη φωνή και τη σκέψη μας. Αν καταφέρναμε αυτό, θα ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε για τη «Μόσχα». Αν υπάρχει τελικά. Γιατί, ξεκινώντας, βρήκαμε δρόμους που μάλλον δε διασχίζονται. Βέβαια, λέμε πως υπάρχει. Και μετά από λίγο αρχίζει πάλι το ψάξιμο. Η «Μόσχα» είναι ένας τόπος που χωράει το καθένα από εμάς. Μόνο που μάλλον χρειάζεται ακόμη πολύς κόπος για να φτιαχτεί. Σταύρος Μοσχής

Ταυτότητα παράστασης

Μόσχα δεν υπάρχει πια

Πρεμιέρα Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026

Σύλληψη – Κείμενο – Σκηνοθεσία: Σταύρος Μόσχης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρίνα Σηφάκη

Δραματουργία: Σταύρος Μόσχης, Μαρίνα Σηφάκη

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Γιώργος Χρυσικός

Σκηνογραφία – Ενδυματολογία: Ζενεβιέβ Αθανασοπούλου

Επιμέλεια κίνησης: Αναστασία Τέη

Σχεδιασμός φωτισμών: Εμμανουέλα Κρίσιλια

Φωτογραφίες: Αγάπη Καλογιάννη, Φανούριος Καζάκης

Trailer παράστασης: Γιάννης Παπαγεωργίου

Σχεδιασμός αφίσας: Σοφία Κούρτη

Γραφείο τύπου και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We Will

Εκτέλεση παραγωγής: BANK ΑΜΚΕ

Ερμηνεύουν οι: Χρύσα Γούτου, Αμαλία Διακάκη, Δέσπω Πύρτσιου

Πού: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης – Υπόγειος χώρος [-2], Πειραιώς 206, Ταύρος Αττικής 177 7, Τηλέφωνο: 21 0341 8550

Πότε: Από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026 και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00

Εισιτήρια: Κανονικό 15€, Μειωμένο: 12€ (άνεργοι, φοιτητές, ΑμεΑ, άνω των 65 ετών) Early bird: 10€ (έως και 20/10)

Κρατήσεις εισιτηρίων ticketplus.gr

Διάρκεια:. 70’

Ευχαριστούμε από καρδιάς τις Βασιλική Κούλη, Κατερίνα Μίχου, Μαρία Λάμπρου και Πελαγία Βουτζουλίδου για τη στήριξή τους.

*Προειδοποίηση περιεχομένου: Η παράσταση απευθύνεται σε θεατές άνω των 16 ετών και περιλαμβάνει λεκτικές αναφορές και αφηγήσεις σεξουαλικής και ακραίας βίας.