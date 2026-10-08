Watergas Project: Όλα όσα θα δούμε στη νέα εικαστική έκθεση του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου 

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Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει το Watergas Project, μια νέα ομαδική έκθεση που φέρνει τα έργα 13 νέων καλλιτεχνών σε διάλογο με το αυθεντικό βιομηχανικό περιβάλλον του κτιρίου του Νέου Υδαταερίου. Από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου 2026, έργα σύγχρονης τέχνης καταλαμβάνουν το ιστορικό κτίριο και συνυπάρχουν με τον μηχανολογικό εξοπλισμό του 20ου αιώνα, δημιουργώντας μια διαφορετική εμπειρία επίσκεψης στο μουσείο.

Το Watergas Project προέκυψε μέσα από ανοιχτό κάλεσμα προς εικαστικούς καλλιτέχνες ηλικίας 18 έως 35 ετών και αποτελεί μια δράση που εξελίσσεται μαζί με τους συμμετέχοντες και το κοινό. Στην έκθεση παρουσιάζονται τόσο έργα που έχουν ήδη δημιουργηθεί και προσαρμόζονται στον χώρο όσο και έργα που δημιουργήθηκαν με αφορμή το συγκεκριμένο εγχείρημα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κτιρίου. Η συνύπαρξη διαφορετικών καλλιτεχνικών προσεγγίσεων είναι ένα από τα στοιχεία που κάνουν το Watergas Project ξεχωριστό. Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο, όμως, είναι και ο τρόπος με τον οποίο οι επισκέπτες καλούνται να βιώσουν την έκθεση και να κινηθούν μέσα σε αυτήν.

Ανάμεσα στις μεταλλικές κατασκευές και τον εντυπωσιακό μηχανολογικό εξοπλισμό, το κοινό θα συναντήσει έργα που ενεργοποιούν με διαφορετικούς τρόπους το Watergas Project, δημιουργώντας απρόσμενες εικόνες και νέες συνδέσεις. Video art, installations, ζωγραφικά, γλυπτικά και κινητικά έργα συνυπάρχουν με τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του παλιού εργοστασίου. Οι επισκέπτες καλούνται όχι απλώς να περιηγηθούν στην έκθεση, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, να αλληλεπιδράσουν με τα έργα, μετατρέποντας την επίσκεψή τους σε μια ενεργή εμπειρία.

Με αφορμή την έκθεση, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, το παιδικό εργαστήριο Watergas Project | Kids Edition προσκαλεί τους μικρότερους επισκέπτες να γνωρίσουν τον χώρο του Νέου Υδαταερίου μέσα από το παιχνίδι, τη διάδραση και την εικαστική δημιουργία. Τα παιδιά από 4 ετών θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν με διαφορετικές υφές και υλικά και να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα τέχνης, ανακαλύπτοντας με τον δικό τους τρόπο τον κόσμο του ιστορικού μουσείου φωταερίου.

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 19:30, πραγματοποιούνται τα εγκαίνια του Watergas Project. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί στην έκθεση αλλά και στις υπόλοιπες μουσειακές στάσεις του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, συναντώντας την ομάδα του μουσείου αλλά και καλλιτέχνες, οι οποίοι θα βρίσκονται στον χώρο για να μοιραστούν πληροφορίες για τα έργα και ιστορίες από το παλιό εργοστάσιο που τα φιλοξενεί.

Η συμμετοχή των θεατών στην έκθεση δεν περιορίζεται στην αλληλεπίδραση με τα έργα, καθώς τη βραδιά των εγκαινίων ξεκινά ένας διαγωνισμός για την ανάδειξη του αγαπημένου έργου του κοινού, μία πρωτοβουλία του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν το έργο της επιλογής τους σκανάροντας το QR code που θα βρίσκεται στον χώρο και με την ολοκλήρωση της έκθεσης, ο/η καλλιτέχνης που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους θα λάβει το Βραβείο Κοινού. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με DJ set από τη Loo (Μαριλένα Ορφανού).

Το Watergas Project δεν είναι απλά μία ακόμη εικαστική έκθεση. Αυτό που την ξεχωρίζει είναι οι δύο παράλληλοι άξονες στους οποίους κινείται, συνδέοντας την τέχνη με τη βιομηχανία, το παρόν με το παρελθόν και τη δημιουργία με την εργασία, βάζοντας στο κέντρο τον θεατή και προσφέροντάς του μία ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία.

Η έκθεση πραγματοποιείται σε σύμπραξη με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, Μεγάλο Χορηγό του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου. Η συνεργασία αυτή συμβάλλει στη δημιουργία ενός γόνιμου πεδίου συνάντησης ανάμεσα στην καλλιτεχνική δημιουργία και τη βιομηχανική κληρονομιά, ενισχύοντας τη θέση του Μουσείου ως χώρου σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής. Το Φυσικό Αέριο επιστρέφει στις ρίζες του και στο πρώτο του σπίτι, ενισχύοντας δράσεις που αναδεικνύουν την ιστορία της ενέργειας και παράλληλα αποτελούν πηγή έμπνευσης για το μέλλον.

Χώρος διεξαγωγής: Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, Κτίριο: Νέο Υδαταέριο | Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή | 12:00-20:00

Είσοδος: με το εισιτήριο του μουσείου Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου | Εισιτήρια online! | More.com | Κόστος: 2€

Παιδικό εργαστήριο Watergas Project | Kids Edition: 18 Οκτωβρίου | 11:00-12:00 & 12:30-13:30 | Κόστος: 6 ευρώ (κράτηση θέσεων μέσω More.com)

Εγκαίνια: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 | 19.30 (είσοδος ελεύθερη)