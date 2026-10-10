Δυτική Όχθη: Ο Αμπάς αποφάσισε τη διεξαγωγή εκλογών στις 11 Σεπτέμβριου του 2027 – Συνεχίζονται οι σφαγές στη Γάζα

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Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούτ Αμπάς εξέδωσε σήμερα ένα διάταγμα αναβάλλοντας τις κοινοβουλευτικές εκλογές που είχαν προγραμματιστεί για την 28η Νοεμβρίου του 2026 και καθορίζοντας τη διεξαγωγή των εκλογών για την 11η Σεπτεμβρίου του 2027, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Την ίδια ώρα, ακόμη πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από πλήγματα των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας, σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, σύμφωνα με μέλη των υπηρεσιών Υγείας.

Μέλη των σωστικών συνεργείων δήλωσαν ότι τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν από μία ισραηλινή επιδρομή στο εμπορικό κέντρο «Πάντα» στην πόλη της Γάζας, ενώ από μία άλλη επιδρομή σκοτώθηκε ένας ακόμη άνθρωπος στη συνοικία Αλ Τουφά νοτίως της πόλης.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τα πλήγματα είχαν στόχο ενόπλους, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες.

Το Ισραήλ έχει εντατικοποιήσει τις επιδρομές κατά της Χαμάς τις τελευταίες εβδομάδες, ανακοινώνοντας ότι η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση επανεξοπλίζεται και πραγματοποιεί επιθέσεις, παραβιάζοντας την εκεχειρία.

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