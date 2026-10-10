search
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.10.2026 15:29
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2026 14:59

Γεωργιάδης: 11 μηνύσεις για παράνομα γραφεία διαιτολόγων και άσκηση επαγγέλματος μέσω social media μετά τη δημιουργία του επίσημου φορέα (Photo)

10.10.2026 14:59
Adonis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος του διαιτολόγου – διατροφολόγου αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, γνωστοποιώντας ότι την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν 11 μηνύσεις, ενώ εξετάζονται ακόμη 36 αναφορές.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, από τις 11 μηνύσεις που κατατέθηκαν από τον Σύλλογο Διαιτολόγων – Διατροφολόγων, οι δύο αφορούν παράνομα γραφεία και οι εννέα περιπτώσεις παράνομης άσκησης του επαγγέλματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι τον Μάιο του 2025 ψηφίστηκε η δημιουργία του επίσημου φορέα των διαιτολόγων – διατροφολόγων, μαζί με τα νομικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται υπό εξέταση ακόμη 36 αναφορές, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας αναφορών του Συλλόγου.

Ο υπουργός Υγείας συνόδευσε την ανάρτησή του με φωτογραφίες σχετικών εγγράφων, επισημαίνοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα.

«Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας και όλα τα εργαλεία που δημιουργούμε έχουν μόνο γνώμονα αυτό», κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Το 2025 τον Μάιο ψηφίσαμε τη δημιουργία του επίσημου φορέα των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, και μαζί τα νομικά εργαλεία για την παράνομη άσκηση του επαγγέλματος.


Την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν από το Σύλλογο 11 μηνύσεις, 2 για παράνομα γραφεία και 9 για παράνομη άσκηση.

Η ανάρτηση του

«Το 2025 τον Μάιο ψηφίσαμε τη δημιουργία του επίσημου φορέα των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, και μαζί τα νομικά εργαλεία για την παράνομη άσκηση του επαγγέλματος.

Την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν από το Σύλλογο 11 μηνύσεις, 2 για παράνομα γραφεία και 9 για παράνομη άσκηση επαγγέλματος μέσω social media.

Εξετάζονται ακόμα 36 αναφορές μέσα από τη πλατφόρμα αναφορών του Συλλόγου

Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η απόλυτη προτεραιότητα μας και όλα τα εργαλεία που δημιουργούμε έχουν μόνο γνώμονα αυτό.»

Διαβάστε επίσης:

Χρηστίδης: «Αν η ΝΔ είχε 25%, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε ήδη κάνει εκλογές»

Κώστας Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει δώσει διαπιστευτήρια υπευθυνότητας

Μαρινάκης: Μπορούμε να καταφέρουμε την αυτοδυναμία, στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές και χειροπιαστές εναλλακτικές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαχμούτ Αμπάς

Δυτική Όχθη: Ο Αμπάς αποφάσισε τη διεξαγωγή εκλογών στις 11 Σεπτέμβριου του 2027 – Συνεχίζονται οι σφαγές στη Γάζα

Κομισιόν
ΚΟΣΜΟΣ

Περικοπές 141 δισ. ευρώ συγκριτικά με την πρόταση της Κομισιόν, προτείνει η Ιρλανδική προεδρία για το νέο προϋπολογισμό 2028-2034

tramp kogresso 876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποστασιοποίηση Τραμπ για Γκίλφοϊλ: «Είναι κρίμα, άκουσα λίγα πράγματα, δεν ξέρω πολλά, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική» (Video)

elefsina
ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Προκαλεί ο 22χρονος νεοναζί – Yπέβαλε μήνυση σε βάρος του 32χρονου αντιφασίστα που μαχαίρωσαν

MOTOROIL
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Motor Oil: Τρεις νέες συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foitites-78234
ΕΛΛΑΔΑ

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα, ήρθε η ώρα να μας ακούσουν» - Ακρίβεια, ενοίκια και κόστος σπουδών βγάζουν και τους Έλληνες φοιτητές στον δρόμο

media-mouse-entos
MEDIA

Οι «Ράδιο αρβύλα»,ο Λαζόπουλος και η σάτιρα, η Σκορδά, ο Παπαβασιλείου και το τελευταίο ΔΣ, ο Σάββας από το «Σόι σου» πάει στον «Αστυνομο Ρεξ» και το «Παιδί» που χάρισε βραβείο στην ΕΡΤ

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

mitsotakis tsipras androulakis samaras1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκοπήσεις Οκτωβρίου: Σταθερή η απόσταση ΕΛΑΣ από ΠΑΣΟΚ, τι περιμένει η ΝΔ και τι δείχνουν για το κόμμα Σαμαρά τα πρώτα ευρήματα

theodoropoulos_gaka_new_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα και νέες έρευνες για Γάκα-Θεοδωρόπουλο: Στο «μικροσκόπιο» η περιουσία τους και η θυρίδα στο Κολωνάκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.10.2026 15:28
Μαχμούτ Αμπάς

Δυτική Όχθη: Ο Αμπάς αποφάσισε τη διεξαγωγή εκλογών στις 11 Σεπτέμβριου του 2027 – Συνεχίζονται οι σφαγές στη Γάζα

Κομισιόν
ΚΟΣΜΟΣ

Περικοπές 141 δισ. ευρώ συγκριτικά με την πρόταση της Κομισιόν, προτείνει η Ιρλανδική προεδρία για το νέο προϋπολογισμό 2028-2034

tramp kogresso 876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποστασιοποίηση Τραμπ για Γκίλφοϊλ: «Είναι κρίμα, άκουσα λίγα πράγματα, δεν ξέρω πολλά, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική» (Video)

1 / 3