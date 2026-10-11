Διεθνές ενδιαφέρον για σεισμικές έρευνες σε Δυτική και Νότια Ελλάδα

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Σημαντικές διεθνείς εταιρίες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στον διαγωνισμό για τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας που προκήρυξε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Ιούνιο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στόχος των νέων σεισμικών ερευνών είναι «να εξασφαλίσουν, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα που ακολουθούνται στη βιομηχανία υδρογονανθράκων, την πρόσκτηση και επεξεργασία δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης, τα οποία θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση του δυναμικού σε υδρογονάνθρακες της περιοχής». Δηλαδή να προσδιοριστούν νέοι πιθανοί «στόχοι» σε περιοχές όπου αποδεδειγμένα (από παλαιότερες ανακαλύψεις) υπάρχει πετρελαϊκό σύστημα και να παραχωρηθούν για περαιτέρω έρευνες και γεωτρήσεις σε ενδιαφερόμενους.

Με την κίνηση αυτή το ΥΠΕΝ επιχειρεί να αξιοποιήσει το παράθυρο ευκαιρίας για την ανακάλυψη και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων που δημιουργείται από την είσοδο μεγάλων διεθνών ενεργειακών ομίλων στον ελληνικό σχεδιασμό. Υπενθυμίζεται ότι το πιο ώριμο πρότζεκτ αφορά το «μπλοκ 2» στο βορειοδυτικό Ιόνιο, όπου εισήλθε ως μέτοχος η αμερικανική ExxonMobil και από κοινού με τις Energean και Helleniq Energy, προγραμματίζουν ερευνητική γεώτρηση τον ερχόμενο Απρίλιο. Ήδη είναι σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της γεώτρησης και έως τώρα θετική γνωμοδότηση (υπό όρους) έχουν αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου και η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Ο διαγωνισμός για τις νέες σεισμικές έρευνες προκηρύχθηκε στις 30 Ιουνίου και αφορά (σύμφωνα με τον χάρτη που συνοδεύει την προκήρυξη του διαγωνισμού, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) το σύνολο της θαλάσσιας περιοχής του Ιονίου και του Νότιου Κρητικού πελάγους, περιλαμβανομένων και των περιοχών που έχουν ήδη παραχωρηθεί για έρευνες στις πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (Chevron, ExxonMobil, Helleniq Energy, Energean). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για δισδιάστατες ή τρισδιάστατες έρευνες σε ολόκληρη ή σε τμήματα της προς παραχώρηση περιοχής. Προβλέπεται ότι σε περίπτωση που οι ερευνητικές σεισμικές εργασίες επεκταθούν σε περιοχές με ενεργές συμβάσεις, η ΕΔΕΥΕΠ θα πρέπει, πριν τη χορήγηση της σχετικής Άδειας Αναζήτησης, να έχει προηγουμένως εξασφαλίσει τη συναίνεση των μισθωτών.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 9 Νοεμβρίου, ωστόσο ήδη κατά τις πληροφορίες έχει εκδηλωθεί σημαντικό ενδιαφέρον. Άλλωστε ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε ύστερα από αίτηση της εταιρείας PGS Exploration που δραστηριοποιείται στο χώρο των ερευνών.

Όπως τονίζει σε δηλώσεις του προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου:

«Η ενεργειακή μας πολιτική υπηρετεί έναν σαφή εθνικό στόχο, μια Ελλάδα πιο ισχυρή, με μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια και ουσιαστικό οικονομικό όφελος για τους πολίτες. Με σχέδιο και αποφάσεις, αξιοποιούμε δυνατότητες που για χρόνια έμεναν ανεκμετάλλευτες.

Στον τομέα των υδρογονανθράκων, περνάμε από την προσδοκία και τον σχεδιασμό στην πράξη. Η ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil, της Energean και της HELLENiQ ENERGY προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2027, ενώ οι σεισμικές έρευνες της κοινοπραξίας Chevron-HELLENiQ ENERGY έως το τέλος του 2026. Η συμμετοχή αυτών των αμερικανικών εταιρειών αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας μας.

Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί. Επόμενος στόχος μας είναι να μετατρέψουμε αυτή την ισχυρή θέση σε ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό όφελος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με έμφαση στην αποθήκευση και την ενίσχυση των δικτύων. Με τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό, διαμορφώνουμε σαφείς κανόνες για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.

Με τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, η Ελλάδα αναλαμβάνει στρατηγικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Συμβάλλουμε έμπρακτα στην απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, ενισχύουμε τις περιφερειακές μας συνεργασίες και αναβαθμίζουμε το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας.

Την ίδια πολιτική επιλογή υπηρετεί η επένδυση στα μεταλλεία χαλκού και χρυσού στις Σκουριές, που εγκαινίασε πριν από λίγες ημέρες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια επένδυση που αξιοποιεί τον ορυκτό μας πλούτο, ενισχύει την παραγωγική βάση της χώρας και αποφέρει έσοδα για το Δημόσιο και όφελος για την τοπική κοινωνία.

Κοινός παρονομαστής είναι η επιλογή μας να αξιοποιούμε υπεύθυνα και ενεργά όσα διαθέτει η Ελλάδα, τον φυσικό της πλούτο, τις ενεργειακές της υποδομές και τη γεωγραφική της θέση. Να ενισχύουμε την εθνική μας ισχύ, με απτό οικονομικό όφελος για τους πολίτες. Γιατί η πρόοδος αποκτά πραγματικό περιεχόμενο όταν βελτιώνει την οικονομική καθημερινότητα των πολιτών και δημιουργεί ευκαιρίες για την επόμενη γενιά».

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