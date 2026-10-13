search
ΤΡΙΤΗ 13.10.2026 17:51
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2026 17:04

Οι «Στρακαστρούκες» έκαναν το μεγάλο μπαμ και συνεχίζουν για 4η χρονιά: Από τις 23 Οκτωβρίου στο θέατρο Auditorium

13.10.2026 17:04
1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δύο σεζόν στο Μικρό Γκλόρια με εισιτήρια προπωλημένα αρκετούς μήνες πριν. Τρίτη σεζόν σε μεγαλύτερη στέγη με ακόμα πιο μεγάλη επιτυχία. Κι έπειτα καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα με το έργο να γίνεται αντικείμενο συζητήσεων παντού όπου παρουσιάστηκε. Ο λόγος για τις «Στρακαστρούκες», μία παράσταση που έγινε επιτυχία χάρη στους ίδιους τους θεατές. Άρεσε, ακούστηκε από τις πρώτες κιόλας μέρες και ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Όσο για τις κριτικές, αυτές έκαναν λόγο για ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση.

Οι «Στρακαστρούκες» είναι το πρώτο θεατρικό κείμενο του Δημήτρη Σαμόλη, που σκηνοθέτησε ο Μάριος Κακουλλής. Με όχημα ένα αγόρι το οποίο δεν ακολουθεί τα πρότυπα που έχει θέσει η κοινωνία, ο ηθοποιός και τραγουδοποιός βάζει στο μικροσκόπιο την «αγία ελληνική οικογένεια» και το κακώς εννοούμενο “αντριλίκι” που μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνα μονοπάτια, ειδικά όταν το περιβάλλον παραμένει απαθές.

Πικρές κι οδυνηρές αλήθειες, ειπωμένες άλλοτε με χιούμορ κι άλλοτε με συνταρακτική ειλικρίνεια, είναι τα υλικά με τα οποία ο Δ. Σαμόλης έχει πλάσει τις «Στρακαστρούκες» του. Μιλάει για τη ζωή στην επαρχία και για τον εκφοβισμό, ειδικά των νέων, καλώντας τον θεατή να γελάσει και να δακρύσει, μέσα από μία ελεγεία για την ανθρώπινη φύση, μα κι ένα φωτεινό βέλος σε αυτά που μας πόνεσαν βαθιά.

Οι «Στρακαστρούκες» έκαναν το μεγάλο «μπαμ» και για 4η σεζόν θα συνεχίσουν να μιλούν στην καρδιά μας από τη σκηνή του θεάτρου AUDITORIUM από τις 23 Οκτωβρίου κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Το έργο

Βρισκόμαστε ακριβώς δέκα λεπτά πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση σ’ ένα χωριό της Κρήτης. Ο Κωσταντής κρατάει στη μια του χούφτα καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστρούκες.

Στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας που κανείς δεν του απλώνει το χέρι, ο ήρωάς μας ανοίγει την καρδιά του με σπαρακτικό χιούμορ λίγο πριν κάνει το μεγάλο μπαμ. Οι καμπάνες όμως χτυπούν νωρίτερα.

Συντελεστές

Κείμενο – Ερμηνεία – Τραγούδια: Δημήτρης Σαμόλης

Σκηνοθεσία: Μάριος Κακουλλής

Σκηνικά – Κοστούμια: Λουκάς Μπάκας

Φωτιστικός σχεδιασμός – Δραματουργία: Στέφανος Δρουσιώτης

Μουσική: ECATI

Βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη – Αρσενία Φιλίδου

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Βίντεο: Θωμάς Παλυβός

Social media: Pop Communications

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού

Παραγωγή: ARS AETERNA

Διάρκεια: 70 λεπτά

Παραστάσεις: Από 23 Οκτωβρίου 2026

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:30 & 21:00

Κυριακή 21:00

Τιμές εισιτηρίων: 20€ | 17€ μειωμένο [φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ], 16€ εξώστης

Προπώλησηmore.com  Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού | [email protected]

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tempi diki
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τεμπών: Κατέρρευσε επιζήσασα του τρίτου βαγονιού την ώρα που κατέθετε

peristeri dilitiriasi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Η στιγμή που η 41χρονη επιχειρεί να ρίξει ατροπίνη σε τρόφιμα στην κουζίνα του εν διαστάσει συζύγου της – Βίντεο ντοκουμέντο

gallia diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

«Μας κλέβουν το μέλλον» – Ξανά στους δρόμους μαθητές, φοιτητές και συνδικάτα με κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία

tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για Τέμπη: Φοβίες που επιμένουν, πολεμικό σκηνικό και κορμιά εγκλωβισμένα στα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών – Κόβουν την ανάσα οι καταθέσεις των επιζώντων

Kimberly-Gilfoil
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tην παραίτηση Γκίλφοϊλ ζήτησε ο Λευκός Οίκος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitsotakis – tsipras- gkilfoil – triantopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το 30% ο σίγουρος πήχης του Μητσοτάκη, τι λένε τα νέα γκάλοπ, η Κίμπερλι προς την έξοδο, η μοναξιά του Τριαντόπουλου και το άγχος του Αλέξη

vasilis-paiteris-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Λάρισας οδηγείται ο Βασίλης Παϊτέρης - «Δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν, δεν μπορώ να πληρώσω αυτά που μου λένε» (Video)

REVI-KOURDIS
MEDIA

Δικαστική δικαίωση για Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή: Άκυρη η απόλυσή τους από τον ΣΚΑΪ

kalpi_dimoskopisi_0806_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Interview επιμένει να δημοσιεύει έρευνες πριν ξεκαθαρίσει ο έλεγχος με την προηγούμενη δημοσκόπηση

karteros_0707_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρτερός: Επανέρχεται στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ και εξηγεί – «Πείτε καθαρά με ποιους θα πάτε μετά τις εκλογές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.10.2026 17:50
tempi diki
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τεμπών: Κατέρρευσε επιζήσασα του τρίτου βαγονιού την ώρα που κατέθετε

peristeri dilitiriasi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Η στιγμή που η 41χρονη επιχειρεί να ρίξει ατροπίνη σε τρόφιμα στην κουζίνα του εν διαστάσει συζύγου της – Βίντεο ντοκουμέντο

gallia diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

«Μας κλέβουν το μέλλον» – Ξανά στους δρόμους μαθητές, φοιτητές και συνδικάτα με κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία

1 / 3