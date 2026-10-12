Στις φυλακές Λάρισας οδηγείται ο Βασίλης Παϊτέρης – «Δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν, δεν μπορώ να πληρώσω αυτά που μου λένε» (Video)

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Στις φυλακές Λάρισας οδηγείται ο γνωστός τραγουδιστής, Βασίλης Παϊτέρης, ο οποίος συνελήφθη για χρέη στο Δημόσιο μετά την καταγγελλόμενη παραβίαση περιοριστικού όρου που συνδεόταν με την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής του για ακίνητο που έφτιαξε σε δασική περιοχή.

Σε δηλώσεις που έκανε ο τραγουδιστής στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, μέσα από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων όπου κρατείται, προτού οδηγηθεί στις φυλακές της Λάρισας, επισήμανε ότι δεν έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει το χρέος του.

«Βγήκε η απόφαση να με κλείσουν στη φυλακή επειδή έφτιαξα ένα σπίτι που ήταν σε δασικό μέρος. Πήγα στο δασαρχείο και πήρα ένα χαρτί ότι δεν είναι δασικό. Με συλλάβανε, θα με κλείσουν φυλακή. Μου είχαν βγάλει 1250 ευρώ την πρώτη φορά, δεν μπορούσα να τα πληρώσω. Κάναμε δικαστήριο για δοσοποίηση που βγήκε 1650 ευρώ, δεν μπορώ να τα πληρώσω. Πήρα δικηγόρο να τα κάνουμε πιο λίγα, 500 ευρώ, που παίρνω 400 σύνταξη γήρατος, δεν προλάβαμε. Πέρασε ένας μήνας, πέρασε δεύτερος και ήρθαν και με πήραν έξω από το σπίτι» τόνισε.

«Πήγα να ανέβω τα σκαλιά και με πήραν. Ήρθαν τα παιδιά ΔΙΑΣ και μου είπαν “κύριε Παϊτέρη ακολουθήστε μας”» είπε, στη συνέχεια, περιγράφοντας τη στιγμή της σύλληψής του, προσθέτοντας:

«Και να πεις ότι είμαι άνθρωπος που κάνει το κακό. Δεν έχω κάνει τίποτα σε κανέναν. Τα χαρτιά μου , όσο μαύρος είμαι, τόσο άσπρα είναι. Είμαι νομοταγής πολίτης. Το χρέος είναι 5 χρόνια φυλακή, 20.000 – 40.000 ευρώ, δεν ξέρω πόσα μου έβαλαν. Δεν έχω δύναμη να πληρώσω αυτά που μου λένε, θα πάω φυλακή. Βλέπετε ότι παλεύω για αυτό τον λαό και θέλουν να με κλείσουν φυλακή».

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