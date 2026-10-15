CNN: Σε κρίσιμο σημείο η ουκρανική άμυνα – Εξαντλήθηκαν οι Patriot, ενώ βαθαίνει το ρήγμα στις σχέσεις Ζελένσκι-Τραμπ

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Η Ουκρανία έχει εξαντλήσει τα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την κατάσταση και μίλησε στο CNN. Η έλλειψη αφήνει τη χώρα περισσότερο εκτεθειμένη στις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς δυσκολεύεται να εξασφαλίσει νέες προμήθειες.

Η εξέλιξη καταγράφεται ενώ εντείνεται η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ουάσιγκτον κατέληξε σε συμφωνία για την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ που προκάλεσε αντιδράσεις, ενώ παράλληλα πιέζει το Κίεβο να διακόψει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι αισθάνθηκε προδομένος από τη συμφωνία του προέδρου των ΗΠΑ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ξεκαθαρίζοντας στη συνέχεια ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να πλήττουν ρωσικά διυλιστήρια.

Χωρίς αναχαιτιστικούς πυραύλους απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις

Εδώ και μήνες, ο Ζελένσκι προειδοποιεί για τη μείωση των διαθέσιμων Patriot, ενός από τα ελάχιστα αμυντικά μέσα που μπορούν να αναχαιτίσουν βαλλιστικούς πυραύλους. Η αναπλήρωση των αποθεμάτων, ωστόσο, αποτελεί δύσκολη υπόθεση, καθώς οι συγκεκριμένοι πύραυλοι είναι ιδιαίτερα ακριβοί και η διαθεσιμότητά τους διεθνώς περιορισμένη. Παράλληλα, άλλες χώρες έχουν εξαντλήσει τα δικά τους αποθέματα ή επιδιώκουν να ενισχύσουν την αντιαεροπορική τους άμυνα λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Τη σοβαρότητα της κατάστασης ανέδειξε η τελευταία ρωσική επίθεση. «Σχεδόν όλοι οι βαλλιστικοί πύραυλοι κατά την τελευταία επίθεση δεν αναχαιτίστηκαν λόγω έλλειψης των αναχαιτιστικών πυραύλων», δήλωσε η πηγή στο CNN.

Η επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα προς το πρωί της Τετάρτης, 14/10, με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους να πλήττουν τρεις σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο και να στοχοποιούν ενεργειακές υποδομές στο Χάρκοβο. Από την επίθεση, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο και άλλοι 25τραυματίστηκαν.

Σημειώνεται πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία φέρεται να μένει χωρίς αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot. Στα μέσα Αυγούστου, όταν το CNN απέκτησε για πρώτη φορά πρόσβαση σε τέτοιο σύστημα σε ουκρανικό έδαφος, αξιωματούχοι της χώρας αποκάλυψαν ότι τα αποθέματα είχαν ουσιαστικά εξαντληθεί.

Την ίδια περίοδο, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει στο αμερικανικό δίκτυο ότι πραγματοποιούσε «εκατομμύρια» τηλεφωνικές κλήσεις με συμμάχους, επιδιώκοντας συμφωνίες για την προμήθεια περισσότερων συστημάτων Patriot. Όπως είχε αναφέρει, η χώρα διέθετε μόλις το ένα δέκατο των αναχαιτιστικών πυραύλων που χρειαζόταν επειγόντως.

Έναν μήνα αργότερα, εμφανίστηκε αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία «θα λάβει άδεια για την κατασκευή πυραύλων Patriot» από τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ, ωστόσο, απέφυγε να επιβεβαιώσει ότι συμφωνούσε με το ενδεχόμενο αυτό και η άδεια δεν χορηγήθηκε ποτέ.

Οι πιέσεις της Ουάσιγκτον και το ενδεχόμενο διακοπής της στρατιωτικής στήριξης

Η διαφωνία για τις ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις έχει επιδεινώσει περαιτέρω τις σχέσεις Τραμπ-Ζελένσκι, την ώρα που η Μόσχα συνεχίζει να πλήττει τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα εξέταζε την αναστολή των επιθέσεων κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών μόνο εφόσον η χώρα του λάμβανε περισσότερους αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot. Πρόσθεσε ότι «όταν ζήτησε περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, η αμερικανική απάντηση ήταν να περιοριστεί η υπηρεσία του Starlink».

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε δημόσια το αίτημά του για ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας, δηλώνοντας: «Ο Αμερικανός πρόεδρος διαθέτει όλα τα αποτελεσματικά και απαραίτητα μέσα για να φέρει πιο κοντά την ειρήνη μέσω της ισχύος, της δικαιοσύνης και της άσκησης πίεσης στον επιτιθέμενο. Ζητάμε πρόσθετα πακέτα αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot για την Ουκρανία».

Την ίδια στιγμή, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ο Τραμπ αποδίδει ολοένα και περισσότερο την αύξηση των διεθνών τιμών του ντίζελ στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, παρότι ο πόλεμος στο Ιράν διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στην άνοδο των τιμών των καυσίμων.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η κυβέρνηση Τραμπ προειδοποίησε το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του ότι θα μπορούσε να διακόψει τις ευρωπαϊκές αγορές αμερικανικών όπλων και την ανταλλαγή πληροφοριών για την υποστήριξη της Ουκρανίας, εάν δεν σταματούσαν οι επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Την πληροφορία μετέφεραν στο CNN δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Οι προειδοποιήσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Πενταγώνου διαβιβάστηκαν το σαββατοκύριακο σε αξιωματούχους στην Ουκρανία και την Ευρώπη, ενώ υπήρξαν και απευθείας επικοινωνίες του αμερικανικού στρατού με Ουκρανούς διοικητές. Στη συνέχεια, ο Τραμπ επέμεινε ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν διακόψει την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο.

Ενδεχόμενη αναστολή των ευρωπαϊκών αγορών αμερικανικών όπλων μέσω του μηχανισμού Prioritized Ukraine Requirements List (Κατάλογος Προτεραιοτήτων για τις Αμυντικές Ανάγκες της Ουκρανίας) θα έθετε σε κίνδυνο και μελλοντικές παραδόσεις πυραύλων Patriot, οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την αντιμετώπιση βαλλιστικών επιθέσεων.

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