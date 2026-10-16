ΟΧΙ ανεμογεννήτριες στα Γεράνεια

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Γεράνεια Όρη: Μια περιοχή Natura 2000.

Μια περιοχή που έχει δεχθεί αλλεπάλληλα πλήγματα από καταστροφικές πυρκαγιές κινδυνεύει με ολικό αφανισμό με τις ευλογίες της κυβέρνησης.

Ενώ αρχικά το ΥΠΕΝ είχε ανακοινώσει ότι όσες ΑΕΠΟ ήταν σε διαβούλευση ή είχαν φάκελο πληρότητας μέχρι 20 Μαΐου 2026 θα αξιολογούνταν με το καθεστώς του παλιού χωροταξικού, στο ΦΕΚ 694/19.08.2026 η ημερομηνία άλλαξε σε 19.08.2026.

Για τα Γεράνεια Όρη αυτό σημαίνει ότι οι δύο ΑΕΠΟ (EUROS και ΕΚ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ) που ήταν σε διαβούλευση και είχαν φάκελο πληρότητας 5 & 16 Ιουνίου, θα αξιολογηθούν με το παλιό καθεστώς. Και δεν είμαστε σίγουροι ότι στο μεταξύ δεν θα έχουν εμφανιστεί και άλλοι “επενδυτές” με φάκελο πληρότητας μέχρι την συγκεκριμένη νέα ημερομηνία.

Με αυτήν την αλλαγή η κυβέρνηση παραδίδει τα Γεράνεια Όρη στους “επενδυτές”, ενώ η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη 10β 11/5/26 απαγορεύει Ανεμογεννήτριες εντός περιοχής NATURA.

Η προσπάθεια εγκατάστασης 128 ανεμογεννητριών σε περιοχή NATURA στην κορυφογραμμή των Γερανείων σημαίνει διάνοιξη δρόμων πολλών χιλιομέτρων, ισοπέδωση της βραχώδους κορυφογραμμής, και αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, με καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή και φυσικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Η Πράσινη Αριστερά είναι υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι:

α) χωρίς συνολικό σχέδιο και χωροταξική μελέτη, όπου μας βολεύει και μας συμφέρει, καταστρέφουμε ένα βουνό ή μία περιοχή και πολύ περισσότερο την διαβίωση των τοπικών κοινωνιών.

β) δεν πρέπει να αγνοούμε ότι απαγορεύονται ανεμογεννήτριες σε περιοχές NATURA

γ) δεν ανεχόμαστε ο κάθε “επενδυτής” με τις πλάτες της κυβέρνησης να εκμεταλλεύεται κάθε θετικό πράγμα (ΑΠΕ), με τον πιο ανέντιμο τρόπο καταστρέφοντας τα πάντα στο όνομα του χρήματος.

Φτάνει πια, δεν μπορεί το χρήμα να είναι πάνω από τον άνθρωπο και φυσικά την γη όπου ζούμε και την έχουμε ανάγκη.

Η Πράσινη Αριστερά συνεπής στις αρχές της στηρίζει τον αγώνα των κατοίκων της Κορινθίας ενάντια στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στα Γεράνεια Όρη.

Λέμε ΟΧΙ ανεμογεννήτριες στα Γεράνεια.

Αγώνας για τα Γεράνεια σημαίνει αγώνας για τη ζωή μας και τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας.

Συντονιστικό Κορινθίας ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ