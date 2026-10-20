search
ΤΡΙΤΗ 20.10.2026 17:03
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2026 15:36

«(Α)ΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, Η ΚΡΥΦΗ ΚΑΣΕΤΑ»: Προσφορά 1+1 εισιτήριο από το ταμείο του θεάτρου, με τηλεφωνική κράτηση, για την τελευταία παράσταση

20.10.2026 15:36
agpatros3

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

(Α)ΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ , Η ΚΡΥΦΗ ΚΑΣΕΤΑ… της Γωγώς Φάκου- Θεοδωράκη

2ος χρόνος

Από 25 Σεπτεμβρίου για πέντε παραστάσεις

Κάθε Παρασκευή στις 19:15

Στο ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

Τελευταία παράσταση Παρασκευή 23/10 στις 7.15μ.μ

Δεύτερος χρόνος επιτυχίας για την παράσταση που κατάφερε να συγκλονίσει το κοινό και να ξανασυστήσει πρόσωπα και γεγονότα.

Υπόθεση:

Η νεαρή Αλεξάνδρα, φτάνει “ψυχοκόρη”, στο σπίτι του παγκόσμιου συνθέτη. Κράτα στα λεπτά χέρια της μια φθαρμένη βαλίτσα με όλα της, τα υπάρχοντά. Εκείνος στα δικά του χέρια, πλέον, κρατά ολάκερη τη ζωή της. Την μαγεύει το μεγαλείο του. Γίνεται γι αυτήν πατέρας, μέντορας, αδερφός και ορίζει τη μοίρα της. Δίπλα του, πλάι του, στη σκιά του..

Σαν ηρωίδα αρχαίας τραγωδίας, θα αγαπήσει και θα θυσιαστεί στον βωμό του έρωτα της. Η παράνομη σχέση τους ξεκινά σύντομα, μα διακόπτεται απ το πραξικόπημα. Το μωρό που αποκτούν, καταλήγει σε ίδρυμα. Το πιστοποιητικό γεννήσεως γράφει “εξώγαμον”.

 Λέξη- μαχαιριά, για εκείνη την εποχή. Ακολουθούν πέτρινα χρόνια. Ενοχές φυγή, φίμωση της αλήθειες, ένας γάμος – σωσίβιο( ή μήπως όχι;), μια υιοθεσία. Δε μπορεί το παιδί της να ναι Αγνώστου Πατρός, πρέπει να του δώσει ένα όνομα.. Έτσι την συμβουλεύουν. Απόγνωση. Τα πρέπει κόντρα στα θέλω της. Στ αυτιά της τα λόγια του “βιάστηκες.. πάντα  βιαζόσουν”.

Άραγε, όλα θα ήταν αλλιώς αν τον περίμενε; Γύρω της, μια κλειστή κοινωνία που ξέρει μόνο να λιθοβολεί και λησμονά να αγκαλιάσει. Αρρωσταίνει βαριά..

Δε της απομένει χρόνος, το ξέρει..  Και τότε αποφασίζει να τα αποκαλύψει όλα. Με οποιοδήποτε κόστος. Οι “μαύρες κάμπιες” που έτρωγαν τα σωθικά της χρόνια, γίνονται λευκές πεταλούδες και πετούν μακριά μαζί με την αλήθεια της. Ο γιος της επιτέλους συναντά τον βιολογικό πατέρα του, και δένονται άρρηκτα ως το τέλος. Στην μια και μοναδική συνέντευξη της, που δίνει η όμορφη Κερκυραία, μίλα για όλα, χωρίς υπεκφυγές. Οι ασκοί του Αιόλου έχουν ανοίξει. Δεν έχει να χάσει τίποτα πια. Αρκετά έχασε σε όλη την σύντομη ζωή της.. Η κατάθεση ψυχής της θα καταγραφεί από γνωστό δημοσιογράφο της εποχής, σε μια κασέτα. Η αυθεντική κασέτα, της οποίας αποσπάσματα ακούγονται στην παράσταση, για πολλά χρόνια μένει κρυμμένη …Μα η αλήθεια, βρίσκει πάντα το δρόμο της.

Βασισμένη στο βιβλίο (Α)ΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, της βραβευμένης συγγραφέως Γωγώς Φάκου-Θεοδωράκη, η παράσταση υπερβαίνει την βιογραφία και εμπεριέχει ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο μιας κρυψίνου κοινωνίας.

Την συνέντευξη της ηρωίδας, που ενσαρκώνει και σκηνοθετεί η συγγραφέας του βιβλίου, “διακόπτει” ο Νίκος Θεοδωράκης, που τραγουδά ζωντανά ,μα και υποδύεται τον εαυτό του…

Κείμενο Σκηνοθεσία – Γωγώ Φάκου Θεοδωράκη

Πρωταγωνιστούν: Γωγώ Φάκου – Θεοδωράκη

Στο ρόλο του δημοσιογράφου ο ανερχόμενος ηθοποιός Ιωάννης Τσίλης.

Τραγούδι Νίκος Θεοδωράκης

Σύνθεση – στίχοι- ερμηνεία τραγουδιού έναρξης  Ανδρέας Αποστόλου

Προπώληση : https://www.ticketmaster.gr/a-gnwstoy-patros_sen_2007863.html

Τρέιλερ: https://youtu.be/txj06Ggqaqo

Πληροφορίες

Από Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου για 5 παραστάσεις

Και Κάθε Παρασκευή στις 19:15

Τιμές εισιτηρίων 16.80 μειωμένο 14,70

Διάρκεια 70΄

Θέατρο Μικρός Κεραμεικός Ευμολπιδών 13 Αθήνα.

Στάση μετρό Κεραμεικός

τηλ: 210 3454831

εισιτήρια: ticketsmaster.gr

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας: Επιδότηση έως 95%, προτεραιότητα σε κλειστές κατοικίες 

applegate 55- new
LIFESTYLE

Σοκαρισμένη η Κριστίνα Άπλγκεϊτ αποκάλυψε ότι δεν έχει τελικά σκλήρυνση κατά πλάκας: «Έγινε λάθος διάγνωση, αλλά κάτι έχω, δεν μπορώ να περπατήσω»

elas_logo_1460_820
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Αποτυχία της εξωτερικής πολιτική Μητσοτάκη η έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από την Βουλή της Λιβύης

Polydroso
ADVERTORIAL

Γιορτή μανιταριών στο Πολύδροσο Θεσπρωτίας, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου

france
ΚΟΣΜΟΣ

Οι νέοι εξεγείρονται σε Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Αλβανία και η ακροδεξιά προσπαθεί να αντλήσει ψήφους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Maria-Karystianou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρηση από την «Ελπίδα για τη δημοκρατία» με αιχμές για τη Μαρία Καρυστιανού: «Προσβάλλεται η αξιοπρέπειά μου», λέει ιδρυτικό μέλος

xeimonas_krio_1412_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα – Οι πρώτες εκτιμήσεις για θερμοκρασίες και βροχές

theodoropoulos_gaka_new_1234
ΕΛΛΑΔΑ

O Θεοδωρόπουλος αδειάζει ξανά τη Γάκα: «Δεν έχω καμία σχέση με ολιστικές πρακτικές, η συζυγική ιδιότητα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση κατηγορίας»

mitsotakis- korovesi – xristidis – doukas – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι προσεκτικοί δημοσκόποι, το εύρημα για Μητσοτάκη, η μετακόμιση Κοροβέση, ο Χρηστίδης, το παράδοξο Τσίπρα - Μαμουλάκη και η… μεζούρα του Δούκα

pateras antwnios kibwtos
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Αντώνιος: Ομόφωνα αθώος για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» στα Ιωάννινα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.10.2026 17:02
akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας: Επιδότηση έως 95%, προτεραιότητα σε κλειστές κατοικίες 

applegate 55- new
LIFESTYLE

Σοκαρισμένη η Κριστίνα Άπλγκεϊτ αποκάλυψε ότι δεν έχει τελικά σκλήρυνση κατά πλάκας: «Έγινε λάθος διάγνωση, αλλά κάτι έχω, δεν μπορώ να περπατήσω»

elas_logo_1460_820
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Αποτυχία της εξωτερικής πολιτική Μητσοτάκη η έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από την Βουλή της Λιβύης

1 / 3