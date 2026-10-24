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CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

24.10.2026 07:25

Αλευρόπιτα (νηστίσιμη) με μπρόκολο

24.10.2026 07:25
pita-brokolo

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Μια μοναδική αλευρόπιτα με λεπτή ζύμη, που ετοιμάζεται πανεύκολα (σε 20 μόνο λεπτά)  με μπρόκολο, το οποίο είναι στην εποχή του αυτή την περίοδο. Η συγκεκριμένη συνταγή είναι μια νηστίσιμη εκδοχή αλλά πολύ εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε πιο πλούσια, αντικαθιστώντας το νερό με γάλα, προσθέτοντας 1-2 αυγά στον χυλό και εμπλουτίζοντάς την με τριμμένη φέτα.

Υλικά για τη συνταγή

4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

3 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένες

500 γραμμάρια μπρόκολο, κομμένο σε μικρά κομματάκια

Λίγο αλατοπίπερο

1 πρέζα νιφάδες μπούκοβο

Για τον χυλό

1 φλιτζάνι αλεύρι γ.ο.χ.

½ φλιτζάνι αλεύρι καλαμποκιού

¼ φλιτζανιού ελαιόλαδο

Αλατοπίπερο κατά βούληση

1 ποτήρι νερό

Για το ταψί και την επάλειψη της πίτας

6 κουταλιές της σούπας επιπλέον ελαιόλαδο

Εκτέλεση

1.Αρχικά ψιλοκόψτε τα κρεμμύδια, πολτοποιήστε το σκόρδο και κόψτε το μπρόκολο σε πολύ μικρούς κύβους.

2.Βάλτε 4 κουταλιές ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι και σοτάρετε τα λαχανικά (κρεμμύδι, σκόρδο και μπουκετάκια μπρόκολο) σε μέτρια φωτιά, προσθέτοντας αλάτι, πιπέρι και μπούκοβο, ανακατεύοντας, για περίπου 10 λεπτά ή μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά. Αφήστε τα στην άκρη.

3.Για τον χυλό, ανακατέψτε όλα τα υλικά σε ένα μεγάλο μπολ και χτυπήστε τα με αυγοδάρτη, μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέστε τα σοταρισμένα λαχανικά και ανακατέψτε καλά.

4.Στρώστε ένα μεγάλο ταψί με λαδόκολλα, αλείψτε το ελαφρά με ελαιόλαδο και απλώστε το μίγμα σε λεπτή και ομοιόμορφη στρώση χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα. Ρίξτε λίγο ακόμα ελαιόλαδο από πάνω.

5.Ψήστε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 200ο C στον αέρα για περίπου 25-30 λεπτά ή μέχρι το πάνω και το κάτω μέρος να ροδίσουν.

6.Μόλις η πίτα βγει από τον φούρνο, κόψτε την σε φέτες και σερβίρετε ζεστή, χλιαρή ή σε θερμοκρασία δωματίου.

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