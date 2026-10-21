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CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

21.10.2026 07:30

Ρυζόγαλο φούρνου με παραλλαγές απ’ όλες τις γωνιές της γης

21.10.2026 07:30
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Το παραδοσιακό ελληνικό ρυζόγαλο φούρνου είναι πλούσιο και κρεμώδες, παρασκευάζεται με ρύζι γλασέ ή καρολίνα, γάλα, ζάχαρη, κρόκους αυγών και κορν φλάουρ και ψήνεται μέχρι να αποκτήσει μια ελαφριά, χρυσαφένια κρούστα.

Σε ολόκληρο τον κόσμο, το αγαπημένο αυτό γλύκισμα αποκτά διαφορετικές γεύσεις και αρώματα ανάλογα με την τοπική κουζίνα, τα προϊόντα και τις επιρροές.

Υλικά για τη Συνταγή

1 λίτρο γάλα πλήρες

½ φλιτζάνι ρύζι καρολίνα ή γλασέ, πλυμένο

3 κουταλιές της σούπας κορν φλάουρ

1 κάψουλα βανίλιας

½ φλιτζάνι ζάχαρη, ή και λίγο παραπάνω αν το θέλετε πιο γλυκό

Κανέλα σκόνη

Εκτέλεση

1.Αρχικά προθερμάνετε το φούρνο στους 200ο C στις αντιστάσεις.

2.Βάλτε σε ένα κατσαρολάκι το ρύζι με 1 ½ ποτήρι νερό και βράστε το μέχρι να μαλακώσει το ρύζι και να χυλώσει ελαφρά.

3.Σε ένα μπολ ρίξτε τη ζάχαρη και το κορν φλάουρ που έχετε διαλύσει με λίγο κρύο γάλα, και ανακατέψτε καλά.

4.Προσθέστε και τη βανίλια και όλα μαζί αδειάστε τα στο κατσαρολάκι με το ρύζι, ανακατεύοντας συνεχώς για να μην κολλήσουν στον πάτο του σκεύους.

5.Μόλις αρχίσει να πήζει ελαφρά, αδειάστε το σε πήλινα μπολάκια (κεσεδάκια) ή κεραμικά (ραμεκεν) και τοποθετήστε τα σε ένα μεγάλο ταψί που έχετε βάλει λίγο νερό ώστε να φτάνει μέχρι τη μέση. Μπορείτε, αν θέλετε, να βουτυρώσετε ελαφρά τα μπολάκια.

6.Ψήστε στον καλα προθερμασμένο φούρνο στους 200ο C για 15 λεπτά περίπου ή μέχρι να σχηματιστεί μια κρούστα. Πασπαλίστε με κανέλα και σερβίρετε.

Παραλλαγές

Μπορείτε να σερβίρετε το ρυζόγαλο σκέτο με κανέλα ή με μια από τις παρακάτω προσθήκες – παραλλαγές απ΄ όλες τις γωνιές της γης :

Με λίγο σαφράν στην Περσική του εκδοχή

Με ξύσμα λεμονιού από την Πορτογαλία

Mε βύσσινο γλυκό ή μαρμελάδα από τη Σουηδία

Κανελάτο με σταφίδες και μήλα από την Ισλανδία

Τούρκικο με ροδόνερο και φυστίκια

Λιβανέζικο με μαρμελάδα από ροδοπέταλα

Με καραμέλα από τη Γαλλία

Με καραμελωμένο ζαχαρούχο γάλα από την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική

Χορτοφαγικό με γάλα καρύδας και σιρόπι από χουρμάδες από την Ινδία

Αιγυπτιακό με ραβέντι και αμυγδαλα.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 21.10.2026 07:49
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