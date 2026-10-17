«Τυπωμένες» σπιτικές τορτίγιες, πραγματικά έργα τέχνης

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Μια συνταγή από το Μεξικό για σπιτικές τορτίγιες πραγματικα έργα τέχνης, με τα αρώματα και τα ζωντανά χρώματα της φύσης, χάρη στα εντυπωμένα βότανα και φυσικά, τη μοναδική τους γεύση.

Χρησιμοποιήστε κολοκυθοανθούς, φύλλα ρόκας ή baby σπανακιού, καυκαλήθρας και άλλων βοτάνων της αρεσκείας σας και ζωντανέψτε ένα απλό πιάτο που θα πρωταγωνιστήσει στο τραπέζι σας και θα εντυπωσιάσει τους καλεσμένους σας.

Υλικά για τη Συνταγή

1 κιλό αλεύρι καλαμποκιού (αν βρείτε ειδικό αλεύρι Maseca ή Masa Harina ακόμα καλύτερα)

4 φλιτζάνια χλιαρό νερό

1 κουταλιά της σούπας αλάτι

Μερικές σταγόνες ελαιόλαδο (προαιρετικά)

Διακοσμητικά: Ρόκα, baby σπανάκι, καυκαλήθρες, μαϊντανός ή άλλο βότανο της επιλογής σας

Εκτέλεση

1. Σε ένα μπολ αναμείξτε το αλεύρι καλαμποκιού με το χλιαρό νερό, λίγες σταγόνες λάδι και το αλάτι μέχρι να έχετε μια ομοιόμορφη και εύπλαστη ζύμη. Αφήστε τη ζύμη να ξεκουραστεί για λίγο σκεπασμένη, έπειτα χωρίστε σε μερίδες και σχηματίστε μπάλες ζύμης.

2. Τοποθετήστε ένα μπαλάκι ζύμης σε μια σανίδα κοπής ή στον πάγκο στρωμένο με λαδόκολα, προσθέστε από πάνω τα φύλλα ή τα πέταλα της αρεσκείας σας, καλύψτε τα με μια ακόμα λαδόκολα και πιέστε με έναν χοντρό πλάστη, ένα ταψί ή ένα πυρέξ ώστε τα φυτικά σχέδια να αποτυπωθούν πάνω στην τορτίγια.

3. Ψήστε την τορτίγια σε καυτό μαντεμένιο τηγάνι ή αντικολλητικό για περίπου 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να μαγειρευτεί καλά.

4. Μόλις είναι έτοιμες όλες οι τορτίγιες, τυλίξτε τις σε μια καθαρή πετσέτα για να τις διατηρήσετε ζεστές και μαλακές μέχρι την ώρα του σερβιρίσματος.

Συμβουλή

Στεγνώστε καλά τα φύλλα και τα άνθη πριν τα τοποθετήσετε στη ζύμη. Εάν περιέχουν υγρασία, μπορεί να αποκολληθούν κατά το ψήσιμο ή να μην είναι δυνατό να διακριθεί με σαφήνεια το σχέδιο.

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