Μαλαισία: Πιστός κατέρρευσε και πέθανε μέσα σε τζαμί – Τον πλησίασαν μετά το τέλος της προσευχής (Video)

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Τη στιγμή που ένας άνδρας καταρρέει και πεθαίνει κατά τη διάρκεια της προσευχής σε τζαμί στη Μαλαισία κατέγραψε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, με τους υπόλοιπους πιστούς να μην αντιδρούν, παρά μόνο μετά την ολοκλήρωση της προσευχής.

Στα πλάνα, ο άνδρας, που φορά κόκκινο πουκάμισο, δυσκολεύεται να σηκωθεί από τη στάση της προσκύνησης, γνωστή ως «σουτζούντ» στο Ισλάμ. Στη συνέχεια γέρνει προς τα εμπρός και πέφτει στο έδαφος, όπου παραμένει ακίνητος.

Οι υπόλοιποι πιστοί εξακολουθούν να προσεύχονται, χωρίς να αντιδρούν στην κατάρρευσή του.

A man dies after falling ill during congregational prayer at a mosque in Malaysia



Those around him continued their prayers before approaching him. pic.twitter.com/h8qke1SCvd — NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2026

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, οι παρευρισκόμενοι πλησίασαν τον άνδρα μετά την ολοκλήρωση της προσευχής, προκειμένου να ελέγξουν την κατάστασή του και να του προσφέρουν βοήθεια.

Η καθυστέρηση στην κινητοποίηση των παρευρισκόμενων προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν απορία για το γεγονός ότι δεν υπήρξε άμεση κινητοποίηση αμέσως μόλις ο άνδρας κατέρρευσε.

Ορισμένοι μουσουλμάνοι χρήστες αντιμετώπισαν τον θάνατό του στη συγκεκριμένη στάση ως «ευλογημένο τέλος», λόγω της ιδιαίτερης πνευματικής σημασίας της στην ισλαμική λατρεία. Το «σουτζούντ» αποτελεί βασικό στοιχείο της μουσουλμανικής προσευχής και συμβολίζει την ταπεινότητα και την αφοσίωση του πιστού στον Θεό.

Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ούτε η ταυτότητα του άνδρα, ούτε η ιατρική αιτία του θανάτου του.

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