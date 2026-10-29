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29.10.2026 11:43

«Behemoth!»: Η Searchlight Pictures κυκλοφόρησε το νέο trailer της ταινίας με τον Pedro Pascal (photos/video)

29.10.2026 11:43
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credit: Searchlight Pictures

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Η Searchlight Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το δεύτερο trailer της ταινίας «Behemoth!», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τόνι Γκίλροϊ (Tony Gilroy), δημιουργού του «Andor», με πρωταγωνιστή τον Πέδρο Πασκάλ (Pedro Pascal).

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ένας χαρισματικός τσελίστας, ο Alex Serian, επιστρέφει στο Λος ‘Αντζελες μετά από 20 χρόνια στις μεγαλύτερες συμφωνικές ορχήστρες του κόσμου. Η μουσική, που υπήρξε ο μοναδικός και παντοδύναμος χείμαρρος της ζωής του, αρχίζει να τον παρασύρει σε μια περιπέτεια που θα τον αλλάξει για πάντα».

Στο πλευρό του πρωταγωνιστούν οι Χανκ Αζάρια (Hank Azaria) Γουίλ Αρνέτ (Will Arnett), Ολίβια Γουάιλντ (Olivia Wilde), Έβα Βίκτορ (Eva Victor) ενώ μαζί τους είναι οι Μάθιου Λίλαρντ (Matthew Lillard), Μαργκαρίτα Λεβίεβα (Margarita Levieva), ΤζοΜπεθ Γουίλιαμς (JoBeth Williams), Κάγια Ραλς (Kaya Ralls), Έρικ Γκρίφιν (Erik Griffin) και Αλέξα Σουίντον (Alexa Swinton).

Ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης υπογράφει και την παραγωγή, μαζί με τους Τζον Γκίλροϊ (John Gilroy) και Σάνε Βόλενμπεργκ (Sanne Wohlenberg), όπως αναφέρει το Dark Horizons.

Για να εξασφαλίσει ότι κάθε μουσικό κομμάτι της ταινίας θα έχει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, ο Γκίλροϊ ανέθεσε τη σύνθεση σε εννέα διαφορετικούς δημιουργούς, τους Μάικλ Τζιακίνο (Michael Giacchino), Τζέιμς Νιούτον Χάουαρντ (James Newton Howard), Μάικλ Άμπελς (Michael Abels), Άλαν Σιλβέστρι (Alan Silvestri), Έμιλι Μπερ (Emily Bear), Λούκας Φρανκ (Lukas Frank), Χένρι Τζάκμαν (Henry Jackman), Νάμι Μέλουμαντ (Nami Melumad) και Μπράντον Ρόμπερτς (Brandon Roberts).

Τη διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε ο Νταμιάν Γκαρσία (Damián García). Η ταινία πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 64o Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, ενώ προβλήθηκε στις διοργανώσεις του Λονδίνου και του Τόκιο.

Το «Behemoth!» αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 3 Δεκεμβρίου από τη Feelgood Entertainment.

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