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31.10.2026 08:15

Σούπερ μάρκετ: Στις έξι μεγαλύτερες αλυσίδες το 71% της αγοράς, αλλά πιέζεται η κερδοφορία τους

31.10.2026 08:15
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Σε μια νέα περίοδο αναδιάρθρωσης εισέρχεται η ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ, με τις μεγάλες αλυσίδες να ενισχύουν τη θέση τους, αλλά να αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα σημαντικές πιέσεις στην κερδοφορία. Παρά τη διεύρυνση του συνολικού τζίρου, οι επιχειρήσεις του κλάδου καλούνται να αναζητήσουν νέες πηγές εσόδων και να προσαρμόσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Σύμφωνα με νέα μελέτη της EY-Parthenon, η οργανωμένη αγορά λιανικής τροφίμων στην Ελλάδα ανήλθε στα 16 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 12 δισ. ευρώ το 2020, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 6%.

Ωστόσο, η αύξηση αυτή δεν αποτυπώνει αποκλειστικά μεγαλύτερο όγκο κατανάλωσης. Ένα σημαντικό μέρος της προέρχεται από τις ανατιμήσεις των προϊόντων, γεγονός που περιορίζει την πραγματική εικόνα ανάπτυξης του κλάδου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκέντρωση της αγοράς. Οι έξι μεγαλύτερες αλυσίδες ελέγχουν πλέον το 71% της οργανωμένης λιανικής τροφίμων, γεγονός που αναδεικνύει τη διαρκή ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων.

Η συγκέντρωση δημιουργεί οικονομίες κλίμακας, μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη απέναντι στους προμηθευτές και δυνατότητες επενδύσεων σε υποδομές και τεχνολογία. Παράλληλα, όμως, αυξάνει τις απαιτήσεις ανταγωνιστικότητας για τις μικρότερες αλυσίδες.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι ότι η αύξηση του μεγέθους δεν αρκεί πλέον για τη βελτίωση της κερδοφορίας.

Οι επιχειρήσεις αναζητούν δυνατότητες επέκτασης πέρα από τις παραδοσιακές πωλήσεις τροφίμων, επενδύοντας σε υπηρεσίες, ψηφιακές πλατφόρμες, σύγχρονα κέντρα διανομής και νέες εμπορικές δραστηριότητες.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται περιλαμβάνονται η αξιοποίηση των δεδομένων καταναλωτικής συμπεριφοράς για στοχευμένες διαφημιστικές υπηρεσίες, η συνεργασία με ηλεκτρονικές αγορές και η ανάπτυξη ολοκληρωμένων προτάσεων έτοιμου φαγητού.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, καθώς οι αλυσίδες επιδιώκουν να συνδυάσουν ανταγωνιστικές τιμές με καλύτερα περιθώρια κέρδους και μεγαλύτερη διαφοροποίηση των προϊόντων τους.

Από την πλευρά των καταναλωτών, η τιμή εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής φρέσκων τροφίμων για το 52% των ερωτηθέντων. Την ίδια ώρα, το 39% δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα και το 44% εξετάζει εάν τα προϊόντα είναι υγιεινά.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι αγοραστικές αποφάσεις δεν καθορίζονται αποκλειστικά από το κόστος, αλλά και από τη σχέση τιμής, ποιότητας και διατροφικής αξίας.

Πρόσθετες δυνατότητες ανάπτυξης δημιουργούνται από τον τουρισμό, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, όπου η εποχική ζήτηση επηρεάζει σημαντικά τις πωλήσεις.

Για τις μεγάλες αλυσίδες, το επόμενο στοίχημα είναι η αύξηση της αποδοτικότητας και η δημιουργία νέων εσόδων χωρίς αντίστοιχη αύξηση του λειτουργικού κόστους.

Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι ο ανταγωνισμός μεταφέρεται σταδιακά από την επέκταση του δικτύου καταστημάτων στην αποτελεσματικότερη αξιοποίησή του, με την τεχνολογία και τις νέες υπηρεσίες να αποκτούν καθοριστικό ρόλο.

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