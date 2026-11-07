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07.11.2026 06:10

Καιρός σήμερα: Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία – Πού θα βρέξει το Σάββατο, οι βοριάδες και τα πρώτα χιόνια

07.11.2026 06:10
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  • Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου ο καιρός παρουσιάζει φθινοπωρινά χαρακτηριστικά με πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο.
  • Παροδικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές αναμένονται σε τμήματα της κεντρικής και νότιας Ελλάδας, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν οι πρώτες ασθενείς χιονοπτώσεις.
  • Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, διατηρώντας χαμηλά την αίσθηση της θερμοκρασίας στις παράκτιες περιοχές.
  • Το φθινοπωρινό σκηνικό με αστάθεια και τοπικές βροχές αναμένεται να συνεχιστεί την Κυριακή και τη Δευτέρα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

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Με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο και τοπικές βροχές θα κυλήσει το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, καθώς ο καιρός αποκτά ολοένα και πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένονται παροδικές νεφώσεις, ενώ ασθενείς βροχές θα σημειωθούν κυρίως σε τμήματα της κεντρικής και νότιας Ελλάδας. Παράλληλα, οι πρώτες ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές, σε υψόμετρα πάνω από τα 1.500–1.600 μέτρα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά, περιορίζοντας την ορατότητα.

Πού θα σημειωθούν βροχές

Τοπικές και κατά κανόνα ασθενείς βροχές προβλέπονται κυρίως στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στην Εύβοια.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κάπως περισσότερα στη Μαγνησία, στη βόρεια Εύβοια και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, χωρίς πάντως να προβλέπεται γενικευμένη κακοκαιρία.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας σε αρκετές νησιωτικές περιοχές.

Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, με το κρύο να γίνεται περισσότερο αισθητό στη βόρεια Ελλάδα.

  • Δυτική Μακεδονία: Από 0 έως 9–11 βαθμούς Κελσίου.
  • Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: Από 2 έως 12–14 βαθμούς.
  • Ήπειρος και Θεσσαλία: Από 4 έως 16 βαθμούς.
  • Υπόλοιπα ηπειρωτικά: Από 6 έως 14–16 βαθμούς.
  • Ιόνια νησιά: Από 8 έως 17–18 βαθμούς.
  • Βόρειο και βορειοανατολικό Αιγαίο: Από 8 έως 14–15 βαθμούς.
  • Υπόλοιπο Αιγαίο και Κρήτη: Από 10 έως 18–20 βαθμούς.

Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο

Βόρειοι άνεμοι έντασης 5–6 μποφόρ θα επικρατήσουν στο Αιγαίο, διατηρώντας την αίσθηση του κρύου, ιδιαίτερα στις εκτεθειμένες παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3–4 μποφόρ, ενισχυόμενοι σταδιακά στα 5 μποφόρ. Στην περιοχή των Κυθήρων οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν μετά το μεσημέρι έως τα 6 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Αττική: Αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4–5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14–15 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3–4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι θα γίνουν ασθενείς και μεταβλητοί. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 7 έως 12–13 βαθμούς Κελσίου.

Τι αναμένεται την Κυριακή και τη Δευτέρα

Το φθινοπωρινό σκηνικό αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου προβλέπεται αύξηση των νεφώσεων στα δυτικά, με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στο Ιόνιο.

Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου η αστάθεια αναμένεται να επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και στο βόρειο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας ότι ο Νοέμβριος μπαίνει πλέον σε πιο χειμωνιάτικους ρυθμούς.

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