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Η λαπαροσκοπική και ρομποτική αδρεναλεκτομή αποτελούν σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους για τη χειρουργική αφαίρεση των επινεφριδίων. Εφαρμόζονται κυρίως σε ασθενείς με ορμονοπαραγωγούς όγκους, καθώς και σε περιπτώσεις ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κακοήθων όγκων.

«Σε αντίθεση με την ανοικτή επέμβαση, η αφαίρεση του επινεφριδίου πραγματοποιείται μέσω μικρών τομών στο δέρμα, από τις οποίες εισάγονται ειδικά χειρουργικά εργαλεία και κάμερα υψηλής ευκρίνειας. Έτσι, επιτυγχάνεται ακρίβεια στους χειρουργικούς χειρισμούς, μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος και ταχύτερη ανάρρωση», εξηγεί ο κ. Αναστάσιος Μιχαλάκης, Xειρουργός Ουρολόγος, Διευθυντής Η΄ Ουρολογικής Κλινικής – Κλινική Προηγμένης Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Ουρολογίας Metropolitan και συνεχίζει:

Πότε χρειάζεται αφαίρεση των επινεφριδίων;

Τα επινεφρίδια είναι δύο μικροί ενδοκρινείς αδένες, που βρίσκονται πάνω από τους νεφρούς και παράγουν σημαντικές ορμόνες, όπως η κορτιζόλη, η αλδοστερόνη και η αδρεναλίνη.

Η αδρεναλεκτομή (επινεφριδεκτομή) πραγματοποιείται όταν ένας όγκος προκαλεί ορμονικές διαταραχές ή παρουσιάζει ύποπτα χαρακτηριστικά που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση.

Οι κυριότερες ενδείξεις είναι:

• Ορμονοπαραγωγοί όγκοι: Αδενώματα που προκαλούν σύνδρομο Cushing (υπερέκκριση κορτιζόλης) ή σύνδρομο Conn (πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό)Φαιοχρωμοκύττωμα: Όγκος που παράγει υπερβολικές ποσότητες αδρεναλίνης και νοραδρεναλίνης, προκαλώντας συχνά αρτηριακή υπέρτασηΚακοήθεις όγκοι: Όπως το αδρενοφλοιοεπινεφριδιακό καρκίνωμα.

• Μεταστάσεις στα επινεφρίδια: Από πρωτοπαθείς όγκους άλλων οργάνων, όπως ο πνεύμονας, ο νεφρός και ο μαστός, σε επιλεγμένους ασθενείςΜεγάλα ή ύποπτα επινεφριδιακά μορφώματα: Όταν το μέγεθος και τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά δημιουργούν υποψία κακοήθειαςΗ απόφαση για χειρουργείο λαμβάνεται μετά από εξειδικευμένο ορμονικό και απεικονιστικό έλεγχο.

Πώς πραγματοποιείται η λαπαροσκοπική αδρεναλεκτομή;

Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία. Ο ασθενής τοποθετείται σε ειδική πλάγια θέση (θέση νεφρού) και, μέσω μικρών τομών λίγων χιλιοστών, εισάγονται η λαπαροσκοπική κάμερα και τα χειρουργικά εργαλεία.

Αρχικά δημιουργείται πνευμοπεριτόναιο με διοξείδιο του άνθρακα, ώστε να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χώρος εργασίας. Στη συνέχεια, ο χειρουργός αναγνωρίζει τις ανατομικές δομές, απομονώνει τα αγγεία του επινεφριδίου και αφαιρεί με ακρίβεια τον πάσχοντα αδένα.

Το χειρουργικό παρασκεύασμα τοποθετείται σε ειδικό προστατευτικό σάκο και αφαιρείται μέσω μικρής τομής.

Η προσπέλαση μπορεί να είναι διαπεριτοναϊκή (μέσω της κοιλιακής χώρας) ή οπισθοπεριτοναϊκή (μέσω της ράχης), ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ασθενούς και την εμπειρία του χειρουργού.

Λαπαροσκοπική ή ρομποτική αδρεναλεκτομή;

Η λαπαροσκοπική τεχνική χρησιμοποιεί ειδικά εργαλεία και κάμερα, ενώ η ρομποτική αξιοποιεί ένα προηγμένο χειρουργικό σύστημα που ελέγχεται πλήρως από τον χειρουργό.

Η ρομποτική μέθοδος προσφέρει τρισδιάστατη εικόνα υψηλής ευκρίνειας και μεγαλύτερη ευελιξία στις κινήσεις των εργαλείων. Ωστόσο, η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής εξατομικεύεται, καθώς δεν έχει αποδειχθεί ότι η ρομποτική προσέγγιση υπερέχει σε όλες τις περιπτώσεις.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής αδρεναλεκτομής;

Σε σύγκριση με την ανοικτή επέμβαση, η λαπαροσκοπική και η ρομποτική αδρεναλεκτομή προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα:

• Μικρότερες χειρουργικές τομές και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

• Μικρότερη απώλεια αίματος

• Λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και μικρότερη ανάγκη για αναλγητικά

• Μειωμένο κίνδυνο λοιμώξεων του χειρουργικού τραύματος

• Μικρότερη διάρκεια νοσηλείας

• Ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες

Πιθανές επιπλοκές και μετεγχειρητική ανάρρωση

Όπως κάθε χειρουργική επέμβαση, η αδρεναλεκτομή ενδέχεται να συνοδεύεται από επιπλοκές, όπως αιμορραγία, λοίμωξη ή κάκωση γειτονικών οργάνων (σπλήνας, ήπαρ, έντερο, πάγκρεας). Ειδικότερα, μετά τη λαπαροσκόπηση μπορεί να εμφανιστεί παροδικός πόνος στον ώμο ή μετεωρισμός.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί μετατροπή σε ανοικτή επέμβαση, κυρίως λόγω σημαντικής αιμορραγίας, εκτεταμένων συμφύσεων, μεγάλων όγκων ή διαταραχής της ανατομίας. Η απόφαση λαμβάνεται με γνώμονα την ασφάλεια του ασθενούς.

Η μετεγχειρητική νοσηλεία διαρκεί συνήθως 1-2 ημέρες, ενώ η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες πραγματοποιείται σταδιακά μέσα σε 2-4 εβδομάδες. Συνιστάται αποφυγή άρσης βάρους και έντονης σωματικής άσκησης για περίπου έναν μήνα, σύμφωνα με τις οδηγίες του χειρουργού.

Σε περίπτωση αφαίρεσης και των δύο επινεφριδίων, απαιτείται δια βίου ορμονική υποκατάσταση με κορτικοστεροειδή και, όπου χρειάζεται, αλατοκορτικοειδή.

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