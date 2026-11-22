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Αντίστροφη μέτρηση για τις αλλαγές που φέρνει το 2027 στο εισόδημα μισθωτών και συνταξιούχων, με το οικονομικό επιτελείο να ποντάρει σε στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και σταδιακές αναπροσαρμογές. Ωστόσο, πίσω από τα ονομαστικά ποσά και τους κυβερνητικούς υπολογισμούς, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει ένα: Πόσα από αυτά τα χρήματα μένουν πραγματικά στην τσέπη του πολίτη όταν περάσουν από το φίλτρο της ακρίβειας και του κόστους στέγασης;

Τα κρίσιμα ορόσημα για τους μισθούς

Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ο χάρτης των αλλαγών του 2027 περνά μέσα από δύο συγκεκριμένους σταθμούς:

1η Ιανουαρίου (ανάσα για τους τρίτεκνους): Η πρώτη παρέμβαση της χρονιάς αφορά τους μισθωτούς με τρία εξαρτώμενα παιδιά. Από το φορολογικό έτος 2027, μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής για τα πρώτα 20.000 ευρώ φορολογητέου εισοδήματος. Σε συνδυασμό με την ισχύουσα έκπτωση φόρου των μισθωτών, το αφορολόγητο όριο εκτοξεύεται από τα 14.364 στα περίπου 25.364 ευρώ.

Για όσους τρίτεκνους πληρώνουν σήμερα φόρο εισοδήματος, το όφελος θα φανεί άμεσα στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου μέσω της χαμηλότερης παρακράτησης. Ενδεικτικά, για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 ευρώ ο φόρος μηδενίζεται με ετήσιο κέρδος 620 ευρώ, ενώ στα 30.000 ευρώ η ετήσια ελάφρυνση αγγίζει τα 1.800 ευρώ.

1η Απριλίου (κατώτατος μισθός και εισφορές): Ο δεύτερος σταθμός φέρνει διπλή παρέμβαση στον ιδιωτικό τομέα. Από τη μία πλευρά αναμένεται η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού (στο βασικό σενάριο προβλέπεται άνοδος από τα 920 στα 960 ευρώ μικτά, με το τελικό ύψος να «κλειδώνει» μέσω της θεσμικής διαδικασίας) και από την άλλη, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Στο σενάριο των 960 ευρώ μικτά, ένας 23χρονος εργαζόμενος χωρίς τριετίες θα δει περίπου 39 ευρώ καθαρά επιπλέον τον μήνα, συνυπολογίζοντας και το όφελος από τις μειωμένες εισφορές – ενώ διπλό θα είναι το κέρδος για τους τρίτεκνους που συνδυάζουν τις δύο ρυθμίσεις.

Τι ισχύει για τις συντάξεις

Στο μέτωπο των συντάξεων, οι αναπροσαρμογές του 2027 ακολουθούν τον μαθηματικό τύπο που συνδέεται με την πορεία του ΑΕΠ και του πληθωρισμού. Οι ονομαστικές αυξήσεις, που κινούνται σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά, μεταφράζονται σε μερικές δεκάδες ευρώ τον μήνα για τη συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων. Την ίδια ώρα, η διατήρηση της προσωπικής διαφοράς για μια μεγάλη μερίδα παλαιών συνταξιούχων εξακολουθεί να λειτουργεί ως «κόφτης», στερώντας τους πραγματική ενίσχυση στην τσέπη.

Το «φάντασμα» της πραγματικής αγοραστικής δύναμης

Εκεί όμως που η κυβερνητική αισιοδοξία προσκρούει στην πραγματικότητα είναι η σύγκριση ανάμεσα στα ονομαστικά ευρώ και την αγοραστική δύναμη. Τα 39 ευρώ τον μήνα στον κατώτατο μισθό ή τα 50 ευρώ τον μήνα από τη φοροελάφρυνση των τριτέκνων αποτελούν αναμφίβολα μια μικρή ανάσα, αλλά αδυνατούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος της τελευταίας πενταετίας.

Όταν το κόστος στέγασης στην Ελλάδα απορροφά πλέον πάνω από το 35% με 40% του διαθέσιμου εισοδήματος και το καλάθι των βασικών τροφίμων έχει ακριβύνει σωρευτικά κατά 25% έως 30%, οι ονομαστικές αυξήσεις εξανεμίζονται πριν καν φτάσουν στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Επιπλέον η απουσία τιμαριθμοποίησης της γενικής φορολογικής κλίμακας για τη συντριπτική πλειονότητα των μισθωτών (που δεν ανήκουν στην κατηγορία των τριτέκνων ή πολυτέκνων) σημαίνει ότι μεγάλο μέρος των αυξήσεων επιστρέφει στα κρατικά ταμεία μέσω αυξημένης παρακράτησης φόρου και υψηλότερου ΦΠΑ. Έτσι, παρά τις επιμέρους βελτιώσεις που φέρνει το ημερολόγιο του 2027, ο Έλληνας εργαζόμενος και συνταξιούχος εξακολουθεί να κινείται στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όρους αγοραστικής δύναμης – αποδεικνύοντας ότι χωρίς γενναία αποκλιμάκωση των έμμεσων φόρων και ουσιαστικό έλεγχο της ακρίβειας οι αυξήσεις στους μισθούς κινδυνεύουν να μείνουν μόνο στα χαρτιά.

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