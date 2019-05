Νέο συγκλονιστικό βίντεο μέσα από το φλεγόμενο αεροπλάνο την ώρα της τραγωδίας στη Μόσχα (Video)

Οι νεκροί μέχρι στιγμής από την αεροπορική τραγωδία στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας ανέρχονται σε 41, ανάμεσα τους και πολλά παιδιά. Νέα βίντεο που τράβηξαν οι ίδιοι οι επιβάτες μέσα από το αεροπλάνο, έρχονται στη δημοσιότητα.

Πριν λίγο ένα νέο βίντεο τραβηγμένο έξω από το αεροπλάνο δείχνει το αεροσκάφος να απογειώνεται και σχεδόν αμέσως να προσγειώνεται φλεγόμενο με την κοιλιά στο διάδρομο του αεροδρομίου.

Ένα από τα πλέον συγκλονιστικά βίντεο είναι αυτό που τράβηξε ένας επιβάτης της μοιραίας πτήσης SU-1492, στην οποία φαίνονται οι φλόγες να τυλίγουν το Superjet 100 της Aeroflot, έξω από το παράθυρό του.

Το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση SU-1492 με 73 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος είχε προορισμό το Μουρμάνσκ.

Η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της για την αεροπορική τραγωδία στη Μόσχα διευκρίνισε ότι το αεροπλάνο «επέστρεψε στο αεροδρόμιο για τεχνικούς λόγους» και ότι «οι μηχανές του τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την προσγείωση».

MOMENT #Superjet100 bounces & goes on fire during ill-fated emergency landing



