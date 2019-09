Τουρκική πρόκληση με NAVTEX από την Ρόδο μέχρι την Κρήτη – Στέλνουν πλοίο για έρευνες

Η Τουρκία με μια νέα NAVTEX δεσμεύει πολύ μεγάλη θαλάσσια περιοχή για έρευνες σεισμολογικού και υδατογραφικού χαρακτήρα απομονώνοντας το Καστελόριζο και φθάνοντας κοντά στην Ρόδο. Μάλιστα, ανακοίνωσαν πως θα βγει για έρευνες το ωκεανογραφικό σκάφος BİLİM-2.

Όπως αναφέρει το newpost.gr, η NAVTEX έχει ισχύ από σήμερα, έως την προσεχή Δευτέρα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα marinetraffic.com το σκάφος προς το παρόν σταθμεύει στο λιμάνι της Μαρμαρίδας.

Την ίδια ώρα η Άγκυρα συνεχίζει να προκαλεί στο Αιγαίο με τρία ζεύγη F-16 να προχωρούν σε τέσσερις παραβιάσεις. Μάλιστα, την Παρασκευή σημειώθηκαν και τρεις εμπλοκές.

Δείτε τη NAVTEX

TURNHOS N/W : 1012/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 13-09-2019 12:11)

MEDITERRANEAN SEA

OCEANOGRAPHIC AND CLIMATOLOGICAL SURVEY, BY R/V BİLİM-2 BETWEEN 13-16 SEP 19 ON THE POINTS BELOW;

36 05.00 N – 029 15.00 E

36 20.00 N – 029 00.00 E

36 05.00 N – 029 00.00 E

35 50.00 N – 029 00.00 E

35 43.00 N – 029 00.00 E

35 35.00 N – 029 00.00 E

35 20.00 N – 029 00.00 E

35 00.00 N – 029 00.00 E

36 20.00 N – 028 45.00 E

36 05.00 N – 028 45.00 E

35 57.00 N – 028 45.00 E

35 50.00 N – 028 45.00 E

35 43.00 N – 028 45.00 E

35 35.00 N – 028 45.00 E

35 20.00 N – 028 45.00 E

35 00.00 N – 028 45.00 E

36 20.00 N – 028 30.00 E

36 05.00 N – 028 30.00 E

35 57.00 N – 028 30.00 E

35 50.00 N – 028 30.00 E

35 43.00 N – 028 30.00 E

35 35.00 N – 028 30.00 E

35 20.00 N – 028 30.00 E

35 00.00 N – 028 30.00 E

35 00.00 N – 027 55.00 E

35 20.00 N – 027 55.00 E

34 35.00 N – 027 55.00 E

WIDE BERTH REQUESTED.