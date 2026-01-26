Σε Red Code η Περιφέρεια Κρήτης λόγω της επιδείνωσης του καιρού

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» έθεσε η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας την Περιφέρεια Κρήτης, μετά το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, οι δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα τοπικά και περιφερειακά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. αντίστοιχα) προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Διαβάστε επίσης:

Σταματούν οι εργασίες επέκτασης ξενοδοχείου στη Μήλο μετά τις αντιδράσεις – Έρευνα από την Αρχή Διαφάνειας

Τα σενάρια για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα και τα πρόσωπα της τραγωδίας – «Δούλευαν νύχτα για να είναι τη μέρα με τα παιδιά τους»

«Άστραψε και βρόντηξε»: Πάνω από 40.000 κεραυνοί στη χώρα, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής – Χείμαρρος παρέσυρε ΙΧ στα Σπάτα (Video)