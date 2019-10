Δεν πίστευε στα αυτιά του ο Πούτιν: Η χειρότερη εκτέλεση του ύμνου της Ρωσίας (Video)

Ως σωστοί οικοδεσπότες, οι Σαουδάραβες αποφάσισαν να παίξουν τον ρωσικό εθνικό ύμνο, για την επίσκεψη του Πούτιν στη χώρα τους. Μόνο που η εκτέλεσή τους δεν θύμιζε σε τίποτα την κανονική, γνωστή, εκδοχή του ύμνου.

Ακούγοντας αυτές τις νότες ο Πούτιν, ίσως και να μην κατάλαβε πως πρόκειται για τον εθνικό ύμνο της Ρωσίας.

Το RT δημιούργησε ένα βίντεο με τον κανονικό εθνικό ύμνο της Ρωσίας και αυτό που έπαιξαν οι Σαουδάραβες. Και η αλήθεια είναι πως δεν έχουν πολλές ομοιότητες.

Well, they tried...



During his visit to Saudi Arabia, Putin was greeted by a very familiar tune. Though judging by his facial expressions, he couldn’t quite remember where he had heard it before.



Check out the Russian anthem ‘Saudi remix’ as compared to the original version pic.twitter.com/avznlbh25W