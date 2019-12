Στον ΣΚΑΪ ο Μάρκος Σεφερλής: Ο Τούρκος παραγωγός επικράτησε του ΑΝΤ1

Τον τελευταίο καιρό οι φήμες ήθελαν να τον διεκδικούν δύο κανάλια. Ο λόγος για τον Μάρκο Σεφερλή που όπως έλεγαν οι πληροφορίες μιλούσε τόσο με τον ΑΝΤ1 όσο και με τον ΣΚΑΪ. Τελικά, όπως όλα δείχνουν ο κωμικός επέλεξε τον Τούρκο παραγωγό Ατζούν Ιλιτζαλί με τον οποίο θα συνεργαστεί σε ένα νέο format το οποίο θα αποτελεί μια μικρή παραλλαγή του «Thank Got you are here».

Παρά το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 ο δημοφιλής κωμικός μάλλον βρήκε πιο ελκυστική την πρόταση του Τούρκου και του ΣΚΑΪ και εντός των ημερών, εκτός απροόπτου, θα ανακοινωθεί η συμφωνία τους.