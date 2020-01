Ντόναλντ Τραμπ: «Μαζεύει» τις απειλές για νέο χτύπημα κατά του Ιράν - «Αγαπώ την ειρήνη»

Μερικές ώρες αφότου απείλησε την Τεχεράνη μέσω Twitter ότι θα πληρώσει «πολύ μεγάλο τίμημα» κατηγορώντας την πως «ενορχήστρωσε» την επίθεση εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι δεν θέλει, ούτε προβλέπει, οι ΗΠΑ να εμπλακούν σε πόλεμο με το Ιράν.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο η ένταση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη να κλιμακωθεί και οι δύο χώρες να εμπλακούν σε ένοπλη σύρραξη, ο Τραμπ αποκρίθηκε προς τους δημοσιογράφους στο ιδιωτικό κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα: «Το θέλω αυτό; Όχι. Θέλω να έχουμε ειρήνη. Αγαπώ την ειρήνη. Και το Ιράν πρέπει να θέλει την ειρήνη πιο πολύ από τον καθένα. Επομένως δεν το βλέπω να γίνεται».

Η Τεχεράνη διέψευσε κατηγορηματικά τις αμερικανικές κατηγορίες περί εμπλοκής της στα επεισόδια που ξέσπασαν χθες Τρίτη στη Βαγδάτη. Έκανε λόγο περί «εκπληκτικού θράσους» από πλευράς Ουάσινγκτον, που βλέπει ανάμιξη του Ιράν στις διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα του Ιράκ μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς την Κυριακή που είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 25 ιρακινοί παραστρατιωτικοί της Κατάεμπ Χεζμπολάχ, οργάνωση την οποία η Ουάσινγκτον κατέστησε υπεύθυνη για τον θάνατο ενός αμερικανού συμβασιούχου ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας σε επίθεση με ρουκέτες εναντίον βάσης του ιρακινού στρατού την Παρασκευή.

....Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year!