Έτοιμη η πρώτη ελληνική πλατφόρμα streaming

Cinobo - Cinema No Borders – σημαίνει κινηματογραφική ψυχαγωγία χωρίς όρια. Αυτό ακριβώς επιδιώκει η νέα ελληνική συνδρομητική streaming (sVOD) πλατφόρμα που ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 12 Μαρτίου σε Ελλάδα και Κύπρο: να κάνει τη μεγαλύτερη συλλογή ανεξάρτητου και arthouse κινηματογράφου προσβάσιμη σε όλους. Μέσω του Cinobo οι φορητές και οικιακές συσκευές γίνονται ένα διαρκές προσωπικό φεστιβάλ κινηματογράφου που δίνει τη δυνατότητα σε όλους να παρακολουθήσουν απεριόριστα επιλεγμένο κινηματογραφικό περιεχόμενο από όλο τον κόσμο με ελληνικούς υπότιτλους.

Με μόλις 7,99€ τον μήνα, δωρεάν δοκιμή 14 ημερών και δυνατότητα ακύρωσης ανά πάσα στιγμή, ο συνδρομητής του Cinobo απολαμβάνει έναν επιμελημένο κατάλογο εκατοντάδων ταινιών: φιλμ βραβευμένα στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του κόσμου, ταινίες δύσκολα προσβάσιμες στο ευρύ κοινό, τίτλοι που δεν έχουν κυκλοφορήσει ποτέ στην Ελλάδα και αριστουργήματα του κλασικού κινηματογράφου. Χρυσοί Φοίνικες των Καννών, Χρυσές Άρκτοι του Βερολίνου, Όσκαρ και Σεζάρ, Ευρώπη και Ελλάδα, Βόρεια και Νότια Αμερική, Ασία και Αυστραλία. Κωμωδίες, θρίλερ, ερωτικές ιστορίες, οικογενειακά δράματα, ντοκιμαντέρ, animation. Oλα αυτά είναι το Cinobo. Σινεμά χωρίς όρια, με όραμα και πολυμορφία, που προσκαλεί και προκαλεί, συγκινεί και διασκεδάζει.

Το Cinobo έρχεται με σκοπό να διαφοροποιηθεί από άλλες πλατφόρμες ψυχαγωγίας. Δε θα φιλοξενεί μια αχανή και δυσπρόσιτη ταινιοθήκη, αλλά επιλεγμένο και προσεκτικά κατηγοριοποιημένο περιεχόμενο. Με εβδομαδιαίες πρεμιέρες ταινιών σε πρώτη πανελλαδική προβολή και εβδομαδιαίες νέες αφίξεις, με αφιερώματα και προτάσεις συλλογών από επαγγελματίες curators του κινηματογραφικού και πολιτιστικού χώρου, με δυναμική εκπροσώπηση του ελληνικού σινεμά και προβολές, εκδηλώσεις και συνέργειες με τους σημαντικότερους φορείς που δραστηριοποιούνται στον κινηματογραφικό χώρο Ελλάδας και Κύπρου, φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια δυναμική κοινότητα εντός και εκτός πλατφόρμας. Στόχος είναι να αποτελέσει μια νέα πρόταση lifestyle με επίκεντρο το στοχευμένο και ποιοτικό κινηματογραφικό περιεχόμενο από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, εγκαινιάζει τη λειτουργία του με ταινίες μεγάλων δημιουργών, από τον Μίκαελ Χάνεκε ως τον Τέρενς Μάλικ, εμπλουτίζει τη συλλογή του με τους σημαντικότερους σκηνοθέτες των ημερών μας, από τον Πάολο Σορεντίνο και τον Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ ως την Κλερ Ντενί και την Λιν Ράμσεϊ και δίνει έμφαση στο ελληνικό σινεμά, με μια πληθώρα εγχώριων παραγωγών, βραβευμένων σε διεθνή φεστιβάλ, από σκηνοθέτες όπως ο Γιώργος Λάνθιμος, ο Παντελής Βούλγαρης και ο Πάνος Κούτρας. Παράλληλα, παρουσιάζει πέντε θεματικές συλλογές-προτάσεις για τους πρώτους συνδρομητές του. Αφιέρωμα στα 80s μέσα από ταινίες που διαδραματίζονται στην τόσο αγαπημένη δεκαετία της ποπ κουλτούρας. New Era με ένα σύνολο ταινιών από όλο τον κόσμο που έχουν ως θέμα τα νέα ξεκινήματα και τις δεύτερες ευκαιρίες. Los Thrillers με δυνατά ισπανόφωνα θρίλερ που έχει λατρέψει το ελληνικό κοινό. The Artist με φιλμ βασισμένα στις ζωές μεγάλων προσωπικοτήτων από τον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. IRIS Feature Awards, αφιέρωμα που εγκαινιάζει τη συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, με ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας που έχουν βραβευτεί την τελευταία δεκαετία από την Ακαδημία.

Στις 17 Μαρτίου, η πλατφόρμα εγκαινιάζει την κατηγορία Πρεμιέρες Cinobo με το Honeyland (Στη Γη του Άγριου Μελιού), την πρώτη ταινία στην ιστορία των Όσκαρ με ταυτόχρονη υποψηφιότητα για Καλύτερο Ντοκιμαντέρ και Καλύτερη Διεθνή Ταινία, ενώ θα ακολουθήσει αφιέρωμα στον μεγάλο νικητή των φετινών Όσκαρ Μπονγκ Τζουν Χο, με ταινίες του που γίνονται για πρώτη φορά διαθέσιμες στο ελληνικό κοινό. Στη συνέχεια, τη σκυτάλη θα πάρει το ιδιόμορφο σύμπαν της Ανιές Βαρντά με οκτώ ταινίες της ξεχωριστής Γαλλίδας δημιουργού. Ο κλασικός κινηματογράφος θα έχει την τιμητική του με την προβολή της συνολικής φιλμογραφίας του πάντοτε επίκαιρου Τσάρλι Τσάπλιν σε ειδικό αφιέρωμα που έχει προγραμματιστεί στα τέλη Απριλίου, ενώ αντίστοιχα αφιερώματα και σε άλλους μεγάλους δημιουργούς θα ανακοινωθούν σύντομα.

Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα προβολής ταινιών σε High Definition και με 5.1 surround ήχο για την ultimate κινηματογραφική εμπειρία! Θα είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω ιστοσελίδας, καθώς επίσης μέσω της Cinobo εφαρμογής σε smartphone και tablet (Αndroid, iOS) και Smart TV (Android, LG). Με μία μηνιαία συνδρομή ο χρήστης θα έχει απεριόριστη πρόσβαση από όλες τις υποστηριζόμενες συσκευές, δυνατότητα θέασης σε δύο οθόνες ταυτόχρονα και τη δυνατότητα να ακυρώσει και να συνεχίσει τη συνδρομή του ανά πάσα στιγμή χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Το Cinobo θα παρέχει τη δυνατότητα προβολής εκτός σύνδεσης (offline viewing) για προβολή ταινιών on the go, λειτουργία continue watching για συνέχεια αναπαραγωγής της ταινίας από οποιαδήποτε συσκευή, δυνατότητα πρόσθεσης ταινιών στη λίστα του χρήστη και λειτουργία γονικού ελέγχου.