Τραβάει το σχοινί ο Ερντογάν: Έκανε μήνυση στη «Δημοκρατία» για πρωτοσέλιδό της

Παρά το γεγονός ότι το ελληνικό ΥΠΕΞ πήρε αποστάσεις από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Δημοκρατία», το οποίο χρησιμοποιούσε υβριστική έκφραση κατά του προέδρου της Τουρκίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται αποφασισμένος να τραβήξει κι άλλο το σχοινί.

Έτσι, όπως αποκάλυψε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο δικηγόρος του Τούρκου προέδρου κατέθεσε μήνυση εναντίον των υπευθύνων της εφημερίδας για το υβριστικό πρωτοσέλιδο εναντίον του.

Free speech and independence of the press are cherished by the Greek people and protected in our Constitution. This however, does not negate the responsibility to respect a foreign leader. Offensive language is contrary to our values and can only be condemned by the @govgr