Έπεσε το Χ, αναφορές για προβλήματα σε αρκετές χώρες

Προβλήματα στη λειτουργία του Χ (πρώην Twitter) καταγράφηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου με χιλιάδες χρήστες να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα.



Όπως αναφέρουν οι χρήστες στο Downdetector, δεν υπάρχει πρόσβαση στην πλατφόρμα, στη φόρτωση του περιεχομένου και δεν μπορούν να σταλούν μηνύματα. Οι αναφορές προέρχονται από χώρες όπως η Ελλάδα, η Αγγλία, τις ΗΠΑ, την Κολομβία, το Μεξικό, η Μαλαισία, η Τουρκία και πολλές ακόμα ενώ δεν εξεδόθη κάποια ανακοίνωση από την εταιρεία.

