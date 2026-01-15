Η Κίνα θέλει να εκτοξεύσει… 200.000 δορυφόρους – Επιδιώκει «μέγα αστερισμό» στο διάστημα;

Αίτηση για την εκτόξευση σχεδόν 200.000 δορυφόρων στο διάστημα υπέβαλε η Κίνα, προκαλώντας ανησυχίες ότι επιδιώκει να δημιουργήσει έναν τεράστιο «μεγα-αστερισμό» που θα μπορούσε να αποκλείσει ανταγωνιστές από κρίσιμες τροχιές.

Στις 29 Δεκεμβρίου, ένας νεοσύστατος οργανισμός με την ονομασία Ινστιτούτο Αξιοποίησης Ραδιοφάσματος και Τεχνολογικής Καινοτομίας κατέθεσε αιτήσεις για δύο αστερισμούς δορυφόρων, τους CTC-1 και CTC-2, από τους οποίος ο κάθε ένας θα περιλαμβάνει 96.714 δορυφόρους σε χιλιάδες τροχιές.

Εάν υλοποιηθεί, το σχέδιο θα ξεπερνά κατά πολύ ακόμη και το Starlink της SpaceX και θα αποτελεί τον μεγαλύτερο δορυφορικό σχηματισμό στην ιστορία, καταλαμβάνοντας μεγάλο μέρος της χαμηλής γήινης τροχιάς.

Ανησυχίες για την χρήση των δορυφόρων

Οι κινεζικές αρχές δεν έχουν αποσαφηνίσει τη χρήση των δορυφόρων, γεγονός που έχει εγείρει ανησυχίες για πιθανούς στρατιωτικούς ή αμυντικούς σκοπούς. Σύμφωνα με κινεζικές πηγές, οι δορυφόροι θα επικεντρώνονται στην «ηλεκτρομαγνητική ασφάλεια χαμηλού ύψους» και σε συστήματα ολοκληρωμένης άμυνας, ρόλος παρόμοιος με τους στρατιωτικούς δορυφόρους Starshield των ΗΠΑ.

Οι αιτήσεις κατατέθηκαν στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) του ΟΗΕ, κάτι που σημαίνει ότι άλλοι φορείς θα πρέπει να αποδείξουν πως οι δικοί τους δορυφόροι δεν θα παρεμβαίνουν στο κινεζικό σύστημα.

Αν και οι δορυφόροι θα μπορούσαν να έχουν και ειρηνικές χρήσεις, όπως παρακολούθηση καιρού ή επικοινωνίες, η χρονική συγκυρία συμπίπτει με την αυξανόμενη αντιπαράθεση Κίνας–ΗΠΑ στο διάστημα, τόσο στη χαμηλή τροχιά όσο και στη Σελήνη. Αναλυτές εκφράζουν επίσης ανησυχία για την ολοένα πιο «ασυνήθιστη» συμπεριφορά κινεζικών δορυφόρων σε γεωστατική τροχιά, με δυνατότητες ελιγμών που θα μπορούσαν να απειλήσουν ξένα διαστημικά συστήματα.

Παρότι η Κίνα διαθέτει σήμερα περίπου 1.000 δορυφόρους, ειδικοί θεωρούν εξαιρετικά απίθανο να μπορέσει να υλοποιήσει ένα σχέδιο τέτοιας κλίμακας, καθώς θα απαιτούσε εκατοντάδες εκτοξεύσεις ετησίως επί πολλά χρόνια. Έτσι, αυξάνονται οι υποψίες ότι πρόκειται περισσότερο για μια «κατάληψη τροχιάς» στα χαρτιά, ώστε να διασφαλιστεί χώρος για μελλοντική χρήση, παρά για ένα έργο που όντως θα ολοκληρωθεί.

Η κίνηση αυτή προκαλεί ειρωνικά σχόλια, καθώς έρχεται λίγο μετά τις κινεζικές επικρίσεις προς τη SpaceX για παρόμοιες πρακτικές με τους δικούς της δορυφορικούς αστερισμούς.

