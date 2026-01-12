Η Alphabet έφτασε για πρώτη φορά τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία

Η Alphabet έφτασε σήμερα για πρώτα τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, καθώς η αυξημένη εστίαση της μητρικής εταιρείας της Google στην Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε τις αμφιβολίες σχετικά με τη στρατηγική της.

Ο τεχνολογικός γίγαντας ξεπέρασε την Apple την Τετάρτη σε χρηματιστηριακή αξία για πρώτη φορά από το 2019, καθιστώντας την δεύτερη εταιρεία σε αξία στον κόσμο, με πρώτη τη Nvidia.

Τα ορόσημα αυτά σηματοδοτούν μια αξιοσημείωτη αλλαγή στο επενδυτικό κλίμα για την Alphabet, με τη μετοχή της να σημειώνει άνοδο περίπου 65% το 2025.

