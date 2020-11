Οι System of a Down βγάζουν νέα μουσική λόγο Ναγκόρνο Καραμπάχ (Video)

Έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε που η βραβευμένη με Grammy πολυπλατινένια και μία από τις πιο αγαπημένες rockμπάντες στον κόσμο, System of a Down, κυκλοφόρησαν νέα μουσική. Για χρόνια, οι fans και ο τύπος έκαναν υποθέσεις για αυτή την στιγμή, με τις φήμες για το πότε θα επιστρέψει το συγκρότημα στο στούντιο να γίνονται όλο και πιο έντονες.

Mε αφορμή τις πρόσφατες διαφωνίες μεταξύ του Artkash και του Azerbaijan, όπου τελευταία συμμετέχει και η Τουρκία, η οποία είναι υπεύθυνη για την μεγαλύτερη πράξη βίας στην περιοχή τα τελευταία 26 χρόνια, οι System Of A Down – Daron Malakian/κιθάρα,φωνητικλά, Serj Tankian/φωνητικά, Shavo Odadjian/μπάσο και John Dolmayan/drums – ανακοίνωσαν την κυκλοφορία των πρώτων τους νέων τραγουδιών εδώ και 15 χρόνια, τα “Protect The Land” και “Genocidal Humanoidz”.

Σε παραγωγή του Malakian, που επίσης έγραψε την μουσική και τους στίχους, τα δύο tracks είναι διαθέσιμα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες αλλά και στο Bandcamp του συγκροτήματος εδώ. Όλα τα έσοδα της μπάντας θα δοθούν στο Armenia Fund.

Γιατί τώρα, λοιπόν; Τον προηγούμενο μήνα, εμφανώς επηρεασμένος από τις ξαφνικές βομβιστικές επιθέσεις κατά πολιτών μεταξύ Azerbaijan και Τουρκίας (Η Τουρκία ήταν υπεύθυνη για την γενοκτονία 1.5 εκατομμυρίου Αρμένιων το 1915, κάτι που αρνούνταν για 100 χρόνια), ο Dolmayan έστειλε μήνυμα στα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος.

Όπως δήλωσε «τους έστειλα μήνυμα πως όπως και να νιώθουμε ο ένας για τον άλλο, ό, τι προβλήματα και αν υπάρχουν από το παρελθόν, πρέπει να τα βάλουμε στην άκρη γιατί αυτό είναι κάτι μεγαλύτερο από τους System Of A Down και μεγαλύτερο από όλους μας… πρέπει να κάνουμε κάτι για να στηρίξουμε τους ανθρώπους μας».

Μετά από πολλά τηλεφωνήματα, όλοι είχαν τους ίδιους προβληματισμούς και την ζωτική σημασίας ανάγκη να βοηθήσουν με κάποιο τρόπο. Με τον τρόπο που αυτοί ξέρουν καλύτερα, με την μουσική.

«Ο θυμός και η αδικία που συμβαίνει ενάντια στους Αρμένιους στο Artsakh και στην Αρμενία από το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία είναι καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένα έγκλημα πολέμου», είπε ο Tankian. «Όλοι εμείς στους System συνειδητοποιήσαμε ότι πρόκειται για μία μάχη επιβίωσης για τους ανθρώπους μας, οπότε πρόκειται για ένα πολύ προσωπικό ζήτημα. Αυτό που χρειαζόμαστε αυτή την στιγμή είναι ο κόσμος να αφήσει την πολιτική στην άκρη και να στηρίξει την Αρμενία».

Protect The Land

Οι System Of A Down παρουσίασαν το music video του “Protect The Land” που περιλαμβάνει πρόσφατο υλικό από τις διαδηλώσεις και το πεδίο μάχης στο Artsakh, πάντα με ένα πολύ προσωπικό και καλλιτεχνικό τρόπο. Όπως και σε όλα τα προηγούμενα βίντεο κλιπ των System Of A Down, o Odadjian ήταν υπεύθυνος για την παραγωγή του βίντεο και την επιμέλεια του εξωφύλλου των singles αλλά και του project. «Ήθελα να δείξω την ένωση των ανθρώπων από όλο τον κόσμο για ένα κοινό σκοπό. Φέραμε ανθρώπους όλων των ηλικιών και επαγγελμάτων που πιστεύουν στην μάχη για αυτό τον σκοπό. Είναι πολύ σημαντικό να σκέφτεσαι μία ιδέα, αλλά το να την βλέπεις να γίνεται πραγματικότητα όπως έγινε σε αυτό το βίντεο, είναι πραγματικά εκπληκτικό», είπε ο ίδιος.

Για την ηχογράφηση του “Protect The Land” και του “Genocidal Humanoidz”, o Odadjian πρόσθεσε, «Ήταν μεγάλη χαρά να είμαστε πάλι όλοι μαζί στο στούντιο, πολύ αβίαστο, σαν να μην έχει περάσει ούτε μέρα».