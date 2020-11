«Δημοκρατικός συναγερμός» καθώς ο Τραμπ διορίζει «πιστούς» στο Πεντάγωνο - Προσπαθεί να αφήσει πίσω του το χάος

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανησυχία προκαλεί η άρνηση του Τραμπ να συμβιβαστεί με την ήττα του προχωρώντας σε εκκαθαρίσεις στο Πεντάγωνο, την ώρα που και τα δύο «στρατόπεδα» προχωρούν σε νομικές ενέργειες για τα εκλογικά αποτελέσματα. Περιοδεία του Μάικ Πομπέο σε συμμάχους των ΗΠΑ που χαιρετίζουν την εκλογή Μπάιντεν.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως τίποτε δεν πρόκειται να σταματήσει την μετάβαση εξουσίας στις ΗΠΑ, μετά την εκλογική του νίκη, τονίζοντας πως ενημερώνει τους παγκόσμιους ηγέτες στις τηλεφωνικούς του συνομιλίες ότι "η Αμερική επέστρεψε".

Ο Δημοκρατικός νέος πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε πως η μετάβαση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη παρά την άρνηση του νυν προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποδεχθεί το εκλογικό αποτέλεσμα.

Ο Μάικ Πομπέο αρνήθηκε να αναγνωρίσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να υπόσχεται μια «ομαλή μετάβαση» εξουσίας προς μια «δεύτερη» θητεία της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα καταμετρήσουμε όλες τις ψήφους», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, διαβεβαιώνοντας ότι οι ηγέτες σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν επίγνωση ότι είναι μια «νομική διαδικασία» που «απαιτεί χρόνο».

«Ο κόσμος πρέπει να είναι απολύτως βέβαιος ότι η μετάβαση που χρειάζεται ώστε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να λειτουργεί εύρυθμα σήμερα και εύρυθμα με τον πρόεδρο που θα είναι στην εξουσία στις 20 Ιανουαρίου το απόγευμα θα είναι μια επιτυχής μετάβαση», συμπλήρωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

«Αυτό το υπουργείο επενδύει πλήρως για να διασφαλίσει ότι οι εκλογές σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ασφαλείς, ελεύθερες και δίκαιες, και τα μέλη των υπηρεσιών μου θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να εγγυηθούν ότι αυτό συμβαίνει», επέμεινε, κρίνοντας «γελοίο» να ερωτηθεί για τους κινδύνους που ελλοχεύει η στάση του Ντόναλντ Τραμπ στο εκλογικό αποτέλεσμα και αν αυτή υπονομεύει αυτές τις προσπάθειες.

Μία ημέρα μετά την αποπομπή του πρώην υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Μαρκ Έσπερ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Λευκός Οίκος προχώρησε χθες στον διορισμό ενός έμπιστου του Αμερικανού προέδρου σε μία σημαντική θέση στο Πεντάγωνο, ενώ πήρε προαγωγή ένας άλλος αξιωματούχος που είχε ανυπόστατα χαρακτηρίσει τρομοκράτη τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την αποπομπή του Έσπερ στο Twitter τη Δευτέρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσει τους τελευταίους μήνες της παραμονής του στο Οβάλ Γραφείο προκειμένου να κλείσει τους ανοιχτούς λογαριασμούς που έχει με πρόσωπα εντός της κυβέρνησής του.

Ωστόσο, οι αλλαγές προσώπων στο Πεντάγωνο αυξάνουν την ανησυχία μεταξύ των Δημοκρατικών, σχετικά με το ενδεχόμενο αναταράξεων στην πολιτική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος Τραμπ θα πρέπει να αποχωρήσει από το Οβάλ Γραφείο. Φοβούνται ότι ο διορισμός ακραίων Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ή να πολιτικοποιήσει τη λειτουργία του υπουργείου Άμυνας.

Η αποπομπή του Έσπερ ενδέχεται επίσης να κάνει ευκολότερη για τον Τραμπ την εφαρμογή πολιτικών, στις οποίες ήταν αντίθετος, ο πρώην υπουργός Άμυνας, όπως η ανάπτυξη στρατιωτών για την καταστολή διαδηλώσεων στις ΗΠΑ.

Τον Έσπερ αντικατέστησε ο Κρις Μίλερ, που ήταν διευθυντής στο Εθνικό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..