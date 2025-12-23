search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 13:53
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.12.2025 12:55

Φάμελλος για αγρότες: «Η κυβέρνηση καταβάλει κάθε προσπάθεια να παραμείνουν οι δρόμοι κλειστοί – Κύριε Μητσοτάκη σοβαρευτείτε»

23.12.2025 12:55
famellos 776- new

«Πυρά» προς την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να τροφοδητήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό σε βάρος των αγροτικών κινητοποιήσεων, εξαπολύει ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Την ώρα που οι αγρότες με τις αποφάσεις τους δείχνουν καλή πρόθεση να ανοίξουν τα μπλόκα και να λειτουργήσουν οι εθνικές οδοί τις γιορτινές μέρες, η κυβέρνηση παραμένει αδιάλλακτη και καταβάλει κάθε προσπάθεια να παραμείνουν οι δρόμοι κλειστοί, τροφοδοτώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Επιτέλους κ. Μητσοτάκη σοβαρευτείτε!», καταλήγει.

Η ανάρτηση:

Διαβάστε επίσης:

Μετά τη βελόνα έμεινε… ακούνητος και ο Γερουλάνος

Το φαινόμενο Καρυστιανού: Η γένεση ενός πολιτικού συμβόλου στη σκιά μιας τραγωδίας

Πρώτοι «πυρήνες» υποστηρικτών Τσίπρα σε Πέλλα και Μεσσηνία με «πρωταγωνιστές» μέλη της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ilikiomenoi_new
ΥΓΕΙΑ

Αρθρίτιδα: Συμβουλές για πιο ανώδυνο χειμώνα

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Σοκαριστικό ατύχημα σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ – Σοβαρά τραυματισμένος ένας άνδρας

ukraine_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, ανάμεσά τους 4χρονο παιδί – Σήκωσε μαχητικά η Πολωνία (video)

tsaligopoulou-galani-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Δήμητρα Γαλάνη – Ελένη Τσαλιγοπούλου – Εστουδιαντίνα Νέας Ιώνιας Βόλου: Λαμπερή πρεμιέρα στο VOX

Kim- Ju- Ae-5 (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν… «πουσάρει» τον τουρισμό με περιοδεία σε 5 ξενοδοχεία της Βόρειας Κορέας – Μαζί και η κόρη του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

kalxas-234723
ΚΑΛΧΑΣ

Εκλογικό συναγερμό προκάλεσε η… υποψηφιότητα Θεμιστοκλέους, η στήριξη ΓΑΠ σε Καρυστιανού, η αποκήρυξη της β’ θέσης από Δούκα, και τα μυστήρια της Νίνας

tsipras-patra-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτοι «πυρήνες» υποστηρικτών Τσίπρα σε Πέλλα και Μεσσηνία με «πρωταγωνιστές» μέλη της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 13:53
ilikiomenoi_new
ΥΓΕΙΑ

Αρθρίτιδα: Συμβουλές για πιο ανώδυνο χειμώνα

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Σοκαριστικό ατύχημα σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ – Σοβαρά τραυματισμένος ένας άνδρας

ukraine_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, ανάμεσά τους 4χρονο παιδί – Σήκωσε μαχητικά η Πολωνία (video)

1 / 3