Φάμελλος για αγρότες: «Η κυβέρνηση καταβάλει κάθε προσπάθεια να παραμείνουν οι δρόμοι κλειστοί – Κύριε Μητσοτάκη σοβαρευτείτε»

«Πυρά» προς την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να τροφοδητήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό σε βάρος των αγροτικών κινητοποιήσεων, εξαπολύει ο Σωκράτης Φάμελλος.
«Την ώρα που οι αγρότες με τις αποφάσεις τους δείχνουν καλή πρόθεση να ανοίξουν τα μπλόκα και να λειτουργήσουν οι εθνικές οδοί τις γιορτινές μέρες, η κυβέρνηση παραμένει αδιάλλακτη και καταβάλει κάθε προσπάθεια να παραμείνουν οι δρόμοι κλειστοί, τροφοδοτώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
«Επιτέλους κ. Μητσοτάκη σοβαρευτείτε!», καταλήγει.
Η ανάρτηση:
Την ώρα που οι αγρότες με τις αποφάσεις τους δείχνουν καλή πρόθεση να ανοίξουν τα μπλόκα και να λειτουργήσουν οι εθνικές οδοί τις γιορτινές μέρες, η κυβέρνηση παραμένει αδιάλλακτη και καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παραμείνουν οι δρόμοι κλειστοί, τροφοδοτώντας τον κοινωνικό…— Socratis Famellos (@SFamellos) December 23, 2025
