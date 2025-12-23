Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Οι δρόμοι πρέπει να είναι ελεύθεροι, για τους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες

Νέο σαφές μήνυμα στους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της εισήγησής του στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της χρονιάς.

Αναφερόμενος στην «κόντρα» αγροτών – ΕΛ.ΑΣ. για τους δρόμους, ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «οι δρόμοι πρέπει να είναι ελεύθεροι, για τους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει να κάνουν γιορτές στην περιφέρεια, αλλά και για τα χιονοδρομικά κέντρα και τα ξενοδοχεία. Τον πρώτο λόγο, όμως, τον έχει η Τροχαία».

Παράλληλα, επισήμανε ότι «σε όσους προτιμούν το παράδοξο, να μιλούν χωρίς να συζητούν, η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς και δεν θα μεροληπτήσουμε σε βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων. Το πλαίσιο των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια, εξ άλλου η πολιτική μας επιλογή είναι να αναλαμβάνουμε δράσεις υπέρ των πολλών», εκφράζοντας την ελπίδα για εκτόνωση της κρίσης.

Προσέθεσε, δε, ότι «και χθες είχαμε εκταμιεύσεις, την επόμενη εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές ύψους 3,8 δισ. ευρώ, όχι χωρίς κάποιες καθυστερήσεις βέβαια γιατί ήταν μια σύνθετη διαδικασία εν κινήσει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ με κονδύλια περισσότερα από πέρυσι με ελέγχους σαφώς εγκυρότερους».

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «από τα 27 αιτήματα τα 20 έχουν λυθεί ή μπορούν να συζητηθούν και η χώρα αποκτά δίκαιο τρόπο αποζημιώσεων στη θέση ενός συστήματος που ήταν χρεοκοπημένο και δυστυχώς μόνο η παράταξη μας στήριξε τη μεταρρύθμιση που είναι συμφωνημένη με την Κομισιόν και ήταν επιβεβλημένη για ένα σύστημα με διαφάνεια. Πρόθεσή μας είναι να συστήσουμε μια διακομματική επιτροπή για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα ομόφωνο πόρισμα».

Από εκεί και πέρα, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι «στόχος είναι να αναλαμβάνουμε δράσεις υπέρ των πολλών, αυξάνοντας το εισόδημα και μειώνοντας τη φορολογία, προκειμένου να υπάρξει ανάχωμα στην ακρίβεια», και αναφέρθηκε σε σχετικές παρεμβάσεις όπως η επιδότηση ενοικίου, η καταβολή αναδρομικών στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ή οι αυξήσεις στις συντάξεις, υπενθυμίζοντας, παράλληλα ότι «από την αρχή του χρόνου, θα τεθεί σε ισχύ ο μειωμένος ΕΝΦΙΑ για τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Από τον Απρίλιο θα έχουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι «το 2027 θα ξημερώσει μια νέα μέρα για τους σιδηροδρόμους μας, με ανακαινισμένους σταθμούς και ασφάλεια», ενώ αναφέρθηκε και στον νέο ΚΟΚ, τονίζοντας πως οι κάμερες με αυτοματοποιημένο τρόπο επιδίδουν τα πρόστιμα στους παραβάτες, λέγοντας ότι «κάτι αλλάζει στην ασφάλεια στους δρόμους, οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν, ασχέτως αν συναντούν κάποια εμπόδια στην αρχή της υλοποίησής τους. Είμαι πολύ αισιόδοξος για τις μάχες απέναντι στο βαθύ κράτος».

Όσον αφορά στο κυβερνητικό έργο, ο πρωθυπουργός είπε ότι «το 2026 είναι ένα πλήρες έτος δουλειάς, για αυτό το σχέδιο θα μιλήσει ο υπ. Επικρατείας, πριν μπούμε στο 2027, που είναι εκλογική χρονιά. Αναφορά έγινε στην ολοκλήρωση του μετρό Θεσσαλονίκης, στο αρδευτικό δίκτυο, τα πράσινα λεωφορεία, την ολοκλήρωση του χρονοδιαγράμματος των παρεμβάσεων στα νοσοκομεία, η αναδιοργάνωση των Πολεοδομιών, η συνέχεια των μεταρρυθμίσεων στη Δικαιοσύνη».

Ο πρωθυπουργός έκλεισε ευχόμενος το 2026 να είναι μια καλή, δημιουργική και παραγωγική χρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026,

για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026, Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς,

του νομοσχεδίου για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς, Παρουσίαση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών,

του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, Εισήγηση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.

