Εκλογικό συναγερμό προκάλεσε η… υποψηφιότητα Θεμιστοκλέους, η στήριξη ΓΑΠ σε Καρυστιανού, η αποκήρυξη της β’ θέσης από Δούκα, και τα μυστήρια της Νίνας

Μία αναστάτωση στα κομματικά επιτελεία την προκάλεσε όσο να ‘ναι η χθεσινή παραίτηση τεσσάρων γενικών γραμματέων της κυβέρνησης, για λόγους συμμετοχής στις επόμενες εκλογές, αλλά και η ανακοίνωση της ΝΔ για το πού θα πολιτευθούν οι συγκεκριμένοι, καθώς και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, όπως και ένας συνεργάτης του πρωθυπουργού, ο Γιάννης Παπαγεωργίου.

Μόνο που η παραίτηση δεκαοκτώ μήνες πριν από την κανονική λήξη της κυβερνητικής θητείας, προβλέπεται και επιβάλλεται προφανώς, για να είναι έγκυρη η υποψηφιότητα.

Βέβαια η ΝΔ θα μπορούσε να περιοριστεί στους παραιτηθέντες γενικούς γραμματείς και να μην ανακοινώσει τον Θεμιστοκλέους και τον Παπαγεωργίου. Αυτό έδειξε σπουδή και η σπουδή από τη ΝΔ εκλήφθηκε από άλλα κόμματα ως… ενδεχόμενη βιασύνη και για πρόωρες εκλογές.

Κανείς δεν ξέρει τι έχουν στο μυαλό τους οι της ΝΔ που έκαναν την ανακοίνωση. Αλλά καλού κακού, ας είναι έτοιμα τα κόμματα – και ας ιδρυθούν γρήγορα όσα ετοιμάζονται…

Αιφνιδίασε ο Γιώργος με τη δήλωση για Καρυστιανού

Απ’ όλες τις αντιδράσεις πολιτικών παραγόντων που κατέγραψα για την έφοδο της ΑΑΔΕ στο σύλλογο συγγενών θυμάτων στα Τέμπη, μου έκανε εντύπωση η σκληρή δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου.

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις.

Για παράδειγμα δεν είχε κάνει δήλωση για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι – καίτοι, εικάζω, ήταν θετικά διακείμενος στο αίτημά του για εκταφή της σορού του γιου του.

Άρα η κίνησή του να στηρίξει την Μαρία Καρυστιανού σε αυτή τη φάση έχει το νόημά της. Ο Γιώργος ποτέ δεν κάνει κάτι τόσο επιδραστικό χωρίς να έχει ζυγίσει.

Συνομιλητές του έχουν κάποιες ιδέες για το πώς και το γιατί το αποφάσισε, αλλά επιφυλάσσονται. Φαίνεται ότι θα έχουμε και συνέχεια…

Οι αλήθειες του ΠΑΣΟΚ

Πολλές αλήθειες λέγονται τώρα τελευταία στο ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν ξέρω πού θα βγάλουν – αν βγάλουν κάπου δηλαδή.

Η Άννα Διαμαντοπούλου για παράδειγμα είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προβλήματα και σημείωσε ότι αν δεν πάει καλά στις εκλογές, τότε θα τεθεί θέμα ηγεσίας – λογικό και αυτονόητο μεν, αλλά το να το λες έτσι ευθέως πριν τις εκλογές θέλει αποφασιστικότητα. Και πάντως, ψέματα δεν είπε.

Ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι δεν ενδιαφέρει την κοινωνία ποιος θα βγει δεύτερος στις εκλογές, αλλά αν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης από τον προοδευτικό / κεντροαριστερό χώρο. Η δήλωση ήταν έμμεση πλην σαφέστατη αιχμή για όσους παράγοντες και όσες δυνάμεις θεωρούν ότι το μείζον είναι να κερδίσουν την πρωτοκαθεδρία στην αντιπολίτευση (με στόχο τις μεθεπόμενες εκλογές) και όχι πώς θα αποτρέψουν μία τρίτη τετραετία Μητσοτάκη.

Κάπως έτσι μαζεύονται πολλά θέματα για το συνέδριο – και στα συνέδρια ξέρετε, είναι πάντα αναγκαίο να συζητούνται οι αλήθειες…

Ο Παππάς έβαλε ξανά σκέψεις για λίστα

Δεν υπάρχει σκέψη για αλλαγή του εκλογικού νόμου ως προς τις ευρωεκλογές. Να επανέλθει δηλαδή η λίστα αντί του σταυρού. Τουλάχιστον αυτό λένε κυβερνητικοί παράγοντες, που εκτιμούν ότι είναι μακριά η ευρωκάλπη και δεν έχει νόημα να μπουν σε μία τέτοια διαδικασία, την ώρα μάλιστα που ακόμα δεν έχει λήξει οριστικά το σενάριο περί αλλαγής του εκλογικού νόμου για τις βουλευτικές εκλογές.

Η συζήτηση πάντως για την ευρωλίστα επανήλθε μετά τα… κατορθώματα του Νίκου Παππά του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε, η μάχη του σταυρού σε όλη την επικράτεια ευνοεί τους «σταρ» και τα κόμματα προσφεύγουν σε τέτοια πρόσωπα για να κερδίσουν κάτι και αυτά. Με αποτέλεσμα να μπλέκουν με αμφιλεγόμενα πρόσωπα και περίεργες ιστορίες.

Αλλά και το άλλο σύστημα με τις λίστες, δεν μοιάζει και πολύ δημοκρατικό, αν αναλογιστεί κανείς πώς (δεν) λειτουργεί η δημοκρατία στο εσωτερικό των κομμάτων, τα οποία είναι ουσιαστικά αρχηγοκεντρικά.

– Πάντως ανάλογος προβληματισμός είχε προκύψει και με την ιστορία του Αλέξη Γεωργούλη, αλλά δεν έγινε κάτι με το εκλογικό σύστημα.

Τα μυστήρια της Νίνας

Έχει καταφέρει να τους μπερδέψει όλους η Νίνα Κασιμάτη. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ παρέμεινε μεν στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν φαίνεται να νιώθει και… πολύ ΣΥΡΙΖΑ. Συχνά πυκνά διαφοροποιείται λοιπόν και μάλιστα με μία αξιοπρόσεκτη συνέπεια σε θέσεις και απόψεις που εκφράζει διαχρονικά.

Το ερώτημα λοιπόν που βασανίζει πολλούς είναι τι θα κάνει εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ πάθει ό,τι πάθει μόλις εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα. Θα μείνει στον ισχνό ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο δύσκολα θα εκλεγεί ξανά στη Β’ Πειραιά; Θα πάει στον Τσίπρα ή προς τα εκεί θα προλάβει να κατευθυνθεί ο Γιάννης Ραγκούσης, άρα δεν έχει «δρόμο να διαβώ»;

Μήπως «αλληθωρίζει» προς το ΠΑΣΟΚ, όπως εκτιμούν άλλοι;

Ή περιμένει να προκύψει κάτι νέο και βλέπει;

Άβυσσος η ψυχή των βουλευτών…

Πραγματική ανάσα ή παρηγοριά;

«Ανάσα» πήρε ο Στέφανος Κασσελάκης από τη χθεσινή δημοσκόπηση της Interview, που τον φέρνει στο 4,2% στην εκτίμηση ψήφου. Είναι ίσως η μοναδική που περιγράφει αισιόδοξα το μέλλον του Κινήματος Δημοκρατίας. Και δίνει ένα περιθώριο χρόνου στον Κασσελάκη να ξαναδεί λίγο τα πράγματα και να συμμαζέψει ό,τι μπορεί από ένα κόμμα, το οποίο είναι σε δύσκολη θέση και φαίνεται από μακριά ότι περνά κρίση.

