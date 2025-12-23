Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Αύξηση 7 ευρώ κατ’ άτομο σε σχέση με πέρσι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πόσο θα κοστίσει τελικά το χριστουγεννιάτικο τραπέζι; Αν και οι γνώμες διίστανται, κοινός παρονομαστής όλων των εκτιμήσεων είναι ότι θα είναι πιο ακριβό από πέρσι. Πόσο όμως;
Ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ, Απόστολος Ραυτόπουλος, ήταν απολύτως σαφής, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM: φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα κοστίζει 27 ευρώ κατ’ άτομο, 7 ευρώ περισσότερα από πέρσι.
Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα της Ένωσης, οι μεγαλύτερες αυξήσεις φέτος καταγράφονται σε μαρούλια και αγγούρια, ενώ πιο φτηνές είναι οι πατάτες. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι το γιορτινό τραπέζι θα είναι σαφώς «πιο αλμυρό» – ακόμα και για όσους θέλουν το φαγητό τους ανάλατο…
