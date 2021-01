Επίθεση στο Καπιτώλιο: Συνελήφθη ο κιθαρίστας των Iced Earth, ήταν μεταξύ των εισβολέων (Photo)

Στη σύλληψη του κιθαρίστα και ιδρυτή του -δημοφιλούς και στην Ελλάδα- συγκροτήματος heavy metal, Iced Earth, για συμμετοχή στα επεισόδια στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον στις 6 Ιανουαρίου προχώρησα, οι διωκτικές αρχές των ΗΠΑ.

«Ο Jon Schaffer συνελήφθη για τη συμμετοχή του στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ και αντιμετωπίζει έξι κατηγορίες συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε πράξη πρόκλησης σωματικής βίας, αφού φέρεται να ήταν μεταξύ των ταραξιών που ψέκασαν την αστυνομία του Καπιτώλιο με σπρέι αρκούδας», ανακοίνωσε το FBI της Ινδιανάπολης, σχετικά με τη σύλληψη του Schaffer.

Jon Schaffer, Columbus, IN, has been arrested in connection to Jan 6 incident at the U.S. Capitol. Schaffer faces 6 charges including engaging in an act of physical violence in a Capitol building. Schaffer was allegedly among rioters who sprayed Capitol police with "bear spray."