17.12.2025 08:44

Eurobank: Διατηρεί φυσική εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού ενώ επιταχύνει ψηφιακό μετασχηματισμό για όλους πελάτες της τράπεζας

17.12.2025 08:44
Eurobank: Έως το τέλος του 2016 θα έχουν εξαφανιστεί τα capital controls εάν κλείσει η συμφωνία μέσα στον επόμενο μήνα - Media

Τη δέσμευση της Eurobank να εξυπηρετεί όλους τους πελάτες της στα καταστήματά της, ακόμη και χωρίς ραντεβού, υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, σε συνέντευξή του στο BusinessDaily, αναγνωρίζοντας ότι σημαντικά τμήματα της κοινωνίας δεν είναι πλήρως εξοικειωμένα με τα ψηφιακά μέσα.

Όπως σημείωσε, το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται –όπως και η κοινωνία συνολικά– σε μια μεταβατική περίοδο, όπου οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Ωστόσο, τόνισε ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν μπορεί να αφήνει πίσω πολίτες που έχουν μάθει να εξυπηρετούνται μέσω παραδοσιακών καναλιών.

«Υπάρχουν κομμάτια του πληθυσμού που νιώθουν ότι ο τραπεζικός τομέας τα αφήνει πίσω. Πρόκειται για συμπολίτες μας που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι για αυτούς η Eurobank διατηρεί εναλλακτικά κανάλια, όπως το phone banking, αλλά και τη φυσική παρουσία στα καταστήματα.

Ο κ. Καραβίας ξεκαθάρισε ότι ακόμη και χωρίς ραντεβού, ο πελάτης που προσέρχεται σε κατάστημα εξυπηρετείται, καθώς αυτή είναι η σαφής οδηγία της διοίκησης. «Φροντίζουμε και αυτούς τους πελάτες να τους εξυπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», σημείωσε.

Την ίδια στιγμή, στρατηγικός στόχος της Eurobank παραμένει η διάθεση όσο το δυνατόν περισσότερων τραπεζικών υπηρεσιών μέσω κινητού τηλεφώνου. Όπως ανέφερε, μεγάλο μέρος των συναλλαγών γίνεται ήδη ψηφιακά, σε μια διαδικασία που εξελίσσεται και βελτιώνεται διαρκώς, με στόχο η τράπεζα να βρίσκεται κυριολεκτικά «στην τσέπη» του πελάτη.

Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank υπογράμμισε ότι η τράπεζα εξακολουθεί να επενδύει στα καταστήματά της, τα οποία επιδιώκει να μετασχηματίσει σε Κέντρα Συμβουλευτικής Τραπεζικής. Εκεί, οι πελάτες θα μπορούν, με προγραμματισμένο ραντεβού, να λαμβάνουν άμεση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση για πιο σύνθετα ζητήματα.

Όπως ανέφερε, η δυνατότητα κλεισίματος ραντεβού είναι πλέον ιδιαίτερα γρήγορη, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου είτε μέσω κινητού, με τα περισσότερα ραντεβού να προγραμματίζονται εντός μίας έως τριών εργάσιμων ημερών, περιορίζοντας την ταλαιπωρία των πελατών.

Μπλόκο Βουρλιώτη σε Jetοil και τέσσερις ακόμη εταιρείες καυσίμων – Δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία

Jetoil: Αναστολή λειτουργίας λόγω κυρώσεων στη Ρωσία

Ανατροπή: Kαι οι σύντροφοι εκτός γάμου έχουν κληρονομικά δικαιώματα

