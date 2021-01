Κάλεσμα Κομισιόν προς τα κράτη-μέλη: Να εμβολιάσετε το 70% των ενηλίκων ως το καλοκαίρι

Στην αντεπίθεση φαίνεται ότι περνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά την κριτική που έχει δεχθεί για τις συμφωνίες που έχει συνάψει με τις φαρμακοβιομηχανίες για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού, στα οποία παρατηρούνται ελλείψεις ή καθυστερήσεις στις παραδόσεις των δόσεων.

Έτσι, με τη σειρά της η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να έχουν εμβολιάσει το 70% του ενήλικου πληθυσμού τους ως το καλοκαίριμετά την συνεδρίαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων. Σύμφωνα με την σύσταση της Επιτροπής, τα κράτη-μέλη θα πρέπει μέχρι τον Μάρτιο να έχουν εμβολιάσει επίσης το 80% των ηλικιωμένων άνω των 80 ετών και των υγειονομικών.

«Έχουμε ήδη εξασφαλίσει αρκετά εμβόλια για ολόκληρο τον πληθυσμό της Ένωσης», ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Τώρα πρέπει να επιταχύνουμε την διανομή και τους εμβολιασμούς. Στόχος μας είναι το 70% του ενήλικου πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί έως το καλοκαίρι. Αυτή μπορεί να είναι η κρίσιμη καμπή στην μάχη κατά του ιού».

