Η επανάσταση της οπτικής ίνας

Με ταχύτατους ρυθμούς αυξάνονται οι συνδρομητές οπτικής ίνας στην Ευρώπη με αποτέλεσμα να υπερδιπλασιαστούν μέχρι το 2026.

Περίπου το 50% των συνδρομητών στο Διαδίκτυο έχει ήδη τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό μέσω οπτικής ίνας. Οι εταιρείες επικοινωνιών έχουν βαλθεί να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται με το Ίντερνετ τα σπίτια και οι επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας οπτικές ίνες, που αυξάνουν εντυπωσιακά τις ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο «φυτεύουν» συνεχώς νέες γραμμές με οπτικές ίνες.

Σχεδόν 86 εκατομμύρια συνδρομητές αναμένεται να διαθέτουν πλέον ευρυζωνική σύνδεση μέσω οπτικών ινών Fiber to the Home (FTTH) και Fiber to the Building (FTTB), σε 39 χώρες της Ευρώπης, από 70 εκατ. το 2019.

Επιπλέον ο αριθμός των συνδρομητών FTTH/B στην Ευρώπη αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί τα επόμενα έξι χρόνια, φθάνοντας τα 208 εκατομμύρια, κάτι που μεταφράζεται σε ρυθμό αύξησης 73,3%, σύμφωνα με εκτιμήσεις του iDate που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο FTTH Council Europe.

Η έρευνα του iDate μελέτησε την πορεία του FTTH/B στα 27 κράτη - μέλη της Ε.Ε. και στη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με αυτήν, ο αριθμός των συνδρομητών FTTH/B σε αυτές τις χώρες εκτιμάται ότι θα τριπλασιαστεί περίπου έως το 2026. Δηλαδή αναμένεται να φτάσει τα 148 εκατομμύρια, από 49 εκατομμύρια φέτος.

Η έρευνα προβλέπει ότι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία είναι πιθανό να βιώσουν τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης για το πέρασμα οπτικών ινών σε σπίτια μέχρι το 2026.

Οι προβλέψεις

Στις αγορές αυτές εκτιμάται ότι θα υπάρξει ανάπτυξη 730% στη Γερμανία, 548% στο Ηνωμένο Βασίλειο και 218% στην Ιταλία.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα «State of Fibre: new Market Forecasts 2020 - 2026», τα σπίτια στην Ευρώπη με πρόσβαση σε οπτικές ίνες (FTTH/B) στις 27 χώρες - μέλη της Ε.Ε. και στο Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπεται ότι θα φτάσουν τα 202 εκατ. το 2026, έναντι 105 εκατ. το 2020 (88 εκατ. το 2019 και μόλις 26,2 εκατ. το 2012).

Στην κατάταξη των χωρών η Ρωσία αναμένεται ότι θα συνεχίσει να προηγείται σε σχέση με τα σπίτια στα οποία θα έχουν περαστεί οπτικές ίνες (FTTH/B). Αλλά αναμένεται επίσης ότι η Γερμανία θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση στην κατάταξη του 2026.

Το τέλος του χαλκού

Ενώ η πανδημία της Covid-19 ανέδειξε την ανάγκη για γρήγορη ευρυζωνική σύνδεση στο σπίτι, ανέφεραν οι ερευνητές, άλλες διαδικασίες άνοιγαν τον «δρόμο» για τις οπτικές ίνες, συμπεριλαμβανομένων

● της απενεργοποίησης δικτύων χαλκού,

● περισσότερων συμφωνιών κοινής χρήσης και συγχρηματοδότησης δικτύων,

● ισχυρών δεσμεύσεων από τις δημόσιες αρχές προς το FTTH και την ανάγκη για ανανέωση ινών σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5G.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός για την προώθηση των δικτύων οπτικών ινών μέχρι το σπίτι FTTH Council Europe δημοσίευσε μια ξεχωριστή μελέτη σχετικά με την πρόοδο για την απομάκρυνση του χαλκού.

Ενώ η εικόνα είναι κατακερματισμένη στην Ευρώπη, η πρόοδος σε ορισμένες χώρες δείχνει ότι η απομάκρυνση του χαλκού και η μετάβαση στις οπτικές ίνες μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για την οικονομία και το περιβάλλον, καθώς και τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της ικανοποίησης των πελατών.

Η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με το τέλος του χαλκού υπήρξε θετικός παράγοντας σε ορισμένες χώρες για την τόνωση της εγκατάστασης των οπτικών ινών.

Με την απενεργοποίηση των παλαιών δικτύων, οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών ελπίζουν να εξασφαλίσουν μείωση του κόστους, ιδίως στις λειτουργίες δικτύου. Τα δίκτυα ινών, σύμφωνα με όσα τονίζουν οι ερευνητές, έχουν έως και 15 φορές χαμηλότερο ποσοστό βλάβης και χρησιμοποιούν έως και 85% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τα δίκτυα που βασίζονται στον χαλκό.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας

Οι εγκαταστάσεις οπτικών ινών εντείνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη εν μέσω της πανδημίας. Υπενθυμίζεται ότι ένα νέο ψηφιακό χάσμα για την απόδοση της τηλεργασίας αποκαλύφθηκε στην κρίση που προκάλεσε η Covid-19.

Πέρα από τον αντίκτυπό του στις δημόσιες πολιτικές, είναι σαφές ότι ο κορωνοϊός έχει αλλάξει την αντίληψη του κοινού για τη σημασία της ευρυζωνικότητας και την προθυμία να δεχτεί πριμοδότηση για τις ίνες.

Στην Ελλάδα

Επεκτείνονται οι συνδέσεις οπτικών ινών και στην Ελλάδα, σε κεντρικά δίκτυα που είναι απαραίτητα και για το 5G και προς τις κατοικίες και τα κτήρια.

Μάλιστα, το μεγαλύτερο έργο σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας, με προϋπολογισμό 870 εκατ. ευρώ, είναι το Ultra Fast Broadband (UFBB), το οποίο αναμένεται να καλύψει με οπτικές ίνες περισσότερες από 3.500 περιοχές της χώρας.

Το έργο θα δημιουργήσει πάνω από 810.000 συνδέσεις ταχύτητας τουλάχιστον 100 Μbps. Τμήματα του έργου διεκδικούν εννέα εταιρείες: ΟΤΕ, Vodafone, Wind, ΔΕΗ, Grid Telecom (θυγατρική του ΑΔΜΗΕ), Άβαξ, κ/ξ Μυτιληναίος - ΜΕΤΚΑ EGNLTD, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και Intrakat.

Εκτός από τα δίκτυα, η Microsoft, έχει εκδηλώσει την πρόθεσή της για δημιουργία Data Center Region στην Ελλάδα, κάτι που με τη σειρά του δείχνει ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και για τα Data Centers.