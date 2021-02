Ιμαλάια: Δεκάδες παραμένουν οι εγκλωβισμένοι σε σήραγγα μετά από την κατάρρευση του παγετώνα (Video)

Διασώστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να απελευθερώσουν περίπου 35 Ινδούς εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε μια σήραγγα, δύο ημέρες μετά την κατάρρευση τμήματος παγετώνα των Ιμαλαΐων στην Ινδία.

Οι περισσότεροι από τους αγνοούμενους εργάζονταν σε δύο σταθμούς παραγωγής ενέργειας στο φράγμα Ρισιγκάνγκα. Ορισμένοι εγκλωβίστηκαν σε δύο σήραγγες που μπλοκαρίστηκαν από κύματα, λάσπη και βράχους.

Οι εργάτες είναι μεταξύ των 197 ανθρώπων που σύμφωνα με τους αξιωματούχους εξακολουθούν να αγνοούνται καθώς ο αριθμός των νεκρών από τη φυσική αυτή καταστροφή ανήλθε σε 28.

Στρατιώτες με εκσκαφείς απομάκρυναν βράχους από την είσοδο της σήραγγας μήκους 2,5 χιλιομέτρων, ενώ οπτικό υλικό που αναρτήθηκε από την αστυνομία στη μεθόριο Ινδίας-Θιβέτ δείχνει διασώστες να ελέγχουν τη στάθμη του νερού μέσα στη σήραγγα.

Οι διασώστες ευελπιστούν να ανοίξουν τη σήραγγα μέχρι αργότερα σήμερα, δήλωσε ο Ασόκ Κουμάρ, ο γενικός διευθυντής της αστυνομίας στο κρατίδιο Ουταρακάντ, όπου σημειώθηκε η πλημμύρα.

