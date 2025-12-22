search
22.12.2025 20:40

ΗΠΑ: Αναστέλλονται οι άδειες κατασκευής πέντε θαλάσσιων αιολικών πάρκων γιατί συνιστούν «απειλή για την εθνική ασφάλεια»

22.12.2025 20:40
anemogennitries

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει τις άδειες για την κατασκευή όλων των μεγάλων, θαλάσσιων αιολικών πάρκων στις ΗΠΑ για λόγους «εθνικής ασφάλειας», λαμβάνοντας άλλο ένα μέτρο κατά αυτής της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας.

Το υπουργείο Εσωτερικών, που είναι αρμόδιο για τους φυσικούς πόρους, ανακοίνωσε ότι αναστέλλει με άμεση ισχύ «τις άδειες εκμετάλλευσης όλων των μεγάλων αιολικών πάρκων στη θάλασσα» που είναι υπό κατασκευή αυτήν την περίοδο, αφού το υπουργείο Άμυνας διαπίστωσε ότι υπάρχουν «κίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια» λόγω αυτών των έργων.

Ακόμη ένα πλήγμα για τις εταιρείες αιολικής ενέργειας

Η απόφαση αφορά πέντε έργα που κατασκευάζονται στην Ανατολική Ακτή. Η αναστολή είναι άλλο ένα πλήγμα για τις εταιρείες αιολικής ενέργειας που αντιμετωπίζουν αλλεπάλληλα προβλήματα μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι βρίσκει τις ανεμογεννήτριες άσχημες, δαπανηρές και αναποτελεσματικές.

Η μετοχή της δανέζικης εταιρείας Orsterd, στην οποία ανήκουν δύο από αυτά τα έργα, υποχώρησε κατά 12% μετά την ανακοίνωση. Πτωτικά κινούνται και οι μετοχές άλλων εταιρειών, όπως των Dominion και Equinor.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, το Πεντάγωνο εξέφρασε ανησυχίες ότι η κίνηση των πτερυγίων των τουρμπινών καθώς και οι εξαιρετικά ανακλαστικοί πύργοι που τα συγκρατούν προκαλούν παρεμβολές στα ραντάρ και καθιστούν δύσκολο για τον στρατό να εντοπίσει πιθανές απειλές.

«Πρωταρχικό καθήκον της κυβέρνησης των ΗΠΑ είναι να προστατεύσει τον αμερικανικό λαό», ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ.

Η αναστολή θα δώσει στις αρμόδιες ομοσπονδιακές υπηρεσίες τον χρόνο ώστε να συνεργαστούν με τους κατόχους των αδειών και τις Πολιτείες για να αξιολογήσουν τη δυνατότητα μετριασμού του κινδύνου που θέτουν αυτά τα έργα, πρόσθεσε το υπουργείο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παύση αφορά τα έργα Revolution Wind και Sunrise Wind της Orsted, Vineyard Wind 1 της Avangrid & Copenhagen Infrastructure Partners’, Coastal Virginia Offshore Wind της Dominion Energy και Empire Wind 1 της Equinor.

Η Εθνική Ένωση Ωκεάνιων Βιομηχανιών (ΝΟΙΑ), που εκπροσωπεί τις εταιρείες κατασκευής αιολικών πάρκων στη θάλασσα, προέτρεψε την κυβέρνηση να άρει γρήγορα την αναστολή. Ο πρόεδρός της, Έρικ Μίλιτο, υπενθύμισε ότι όλα τα έργα έχουν ήδη εξεταστεί από το υπουργείο Άμυνας και δεν εκφράστηκαν αντιρρήσεις για την υλοποίησή τους.

Η εταιρεία Dominion είπε ότι η αναστολή θα απειλήσει την αξιοπιστία του δικτύου για τους πελάτες της στη Βιρτζίνια, στους οποίους περιλαμβάνονται στρατιωτικές βάσεις και κέντρα δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη.

Τον Αύγουστο, η κυβέρνηση Τραμπ είχε διατάξει την Orsted να σταματήσει ένα ήδη προχωρημένο έργο στο πλαίσιο του σχεδίου Revolution Wing στα ανοιχτά του Ρόουντ Άιλαντ. Αργότερα όμως, ομοσπονδιακό δικαστήριο ήρε την απαγόρευση του έργου.

Στην προεκλογική εκστρατεία του ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να σταματήσει τη βιομηχανία παραγωγής ενέργειας από τον άνεμο, υποστηρίζοντας ότι οι «ανεμόμυλοι» είναι υπερβολικά ακριβοί και βλάπτουν τις φάλαινες και τα πουλιά, ενώ παράλληλα προωθούσε τη χρήση φυσικού αερίου και πετρελαίου.

«Ένας και μόνο αγωγός αερίου παρέχει τόση ενέργεια όση και αυτά τα πέντε (αιολικά) πάρκα μαζί», υποστήριξε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Μπέργκαμ, που είναι γνωστός για τις στενές σχέσεις του με τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου.

