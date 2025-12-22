Η ανάρτηση για τη συνάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου

«Καθώς πλησιάζει το τέλος του 2025, η σημασία της ενεργειακής ασφάλειας δεν ήταν ποτέ πιο ξεκάθαρη», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Σήμερα συναντήθηκα με τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για να συνεχίσουμε τις συζητήσεις σχετικά με αυτό το κρίσιμο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένου του Κάθετου Διαδρόμου που θα φέρει περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ στην περιοχή», προσθέτει.

As the end of 2025 approaches, the importance of energy security has never been clearer. I met with Minister of Energy Stavros Papastavrou today to continue discussions about this critical issue, including the Vertical Corridor that will bring more US liquified natural gas to the… pic.twitter.com/Rx3dzoz7M2 — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) December 22, 2025

«Απολαύσαμε επίσης μια υπέροχη παράσταση με παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα από μαθητές τοπικών σχολείων, που μας υπενθύμισε ότι το έργο που κάνουμε τώρα είναι μια επένδυση στο κοινό μας μέλλον», καταλήγει.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης και Χέρτσογκ επισκέφθηκαν την οικογένεια του Ιωνά Καρούση, του Έλληνα φοιτητή που σκοτώθηκε στο Τελ Αβίβ

Τριμερής: «Η συμμαχία μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου αποτελεί πυλώνα σταθερότητας»

Χάρης Δούκας: Δεν ενδιαφέρει την κοινωνία ποιος θα βγει δεύτερος στις εκλογές – Διάλογος για προοδευτική πρόταση