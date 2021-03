HΠΑ: Στη 2η φάση περνά το χάπι κατά του κορωνοϊού

Η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Merck & Co Inc ανακοίνωσε ότι το πειραματικό αντιιικό φάρμακο μολνοπιραβίρη (molnupiravir) που αναπτύσσει με την βιομηχανία Ridgeback Bio έδειξε ταχύτερη μείωση του μολυσματικού ιού στη φάση 2α των δοκιμών σε ανθρώπους.

Το πρώτο χάπι κατά του κορωνοϊού, που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκαλούν και νέο Tamiflu, αναμένεται να περάσει και την τελική φάση των δοκιμών ως τον Μάιο.

Το φάρμακο μείωσε σημαντικά το ιικό φορτίο σε ασθενείς έπειτα από πέντε ημέρες θεραπευτικής αγωγής, ανακοίνωσε η εταιρία το Σάββατο κατά τη διάρκεια συνάντησης με ειδικούς στις μολυσματικές ασθένειες.

Η 2η φάση της δοκιμής πραγματοποιήθηκε σε 202 ασθενείς πμε ήπια συμπτώματα που δεν χρειάστηκαν νοσηλεία. Δεν υπήρξε προειδοποίηση όσον αφορά την ασφάλεια και “στα τέσσερα σοβαρά περιστατικά που αναφέρθηκαν, κανένα δεν θεωρήθηκε ότι είχε σχέση με το φάρμακο που μελετάται”, διευκρινίζει το εργαστήριο.

«Τα δευτερεύοντα αντικειμενικά ευρήματα αυτής της μελέτης, της ταχύτερης μείωσης του μολυσματικού ιού μεταξύ ατόμων με πρώιμη COVID-19 που έλαβαν θεραπεία με μολνοπιραβίρη, είναι πολλά υποσχόμενα», δήλωσε ο William Fischer, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας.

Η Merck επικεντρώθηκε στην έρευνα για χάπι κατά του κορονοϊού, έχοντας εγκαταλείψει το πρόγραμμα για ανάπτυξη δύο εμβολίων τον Ιανουάριο, ανακοινώνοντας ότι απέτυχαν να δημιουργήσουν επιθυμητές ανοσολογικές αντιδράσεις.

“Γνωρίζοντας ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για αντιιικές θεραπείες κατά του SARS-CoV-2, μας ενθαρρύνουν αυτά τα προκαταρκτικά αποτελέσματα”, δήλωσε η Γουέντι Πέιντερ, επικεφαλής του τμήματος φαρμάκων της Ridgeback Biotherapeutics, σε ανακοίνωση.

#covid19 A oral therapeutic for #coronavirus mild to moderate cases would be a #gamechanger in this pandemic - the "Tamiflu" of covid. The #oralmedication, which is being developed by #RidgebackBiotherapeutics & #Merck significantl…https://t.co/pXtEFolzHb https://t.co/JEkZwY1efd