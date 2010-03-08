search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 15:39
search
MENU CLOSE

08.03.2010 11:59

Και αεροπλανοφόρο στέλνει ο Σαρκοζί για να φοβηθούν οι κερδοσκόποι!

08.03.2010 11:59

Το αεροπλανοφόρο Ντε Γκωλ, το οποίο βρίσκεται στο Ιόνιο και έρχεται προς Αιγαίο για να κάνει ασκήσεις με την ελληνική πολεμική αεροπορία μας έστειλε ο Σαρκοζί μήπως και φοβηθούν οι κερδοσξκόποι.

Το αεροπλανοφόρο Ντε Γκωλ, το οποίο βρίσκεται στο Ιόνιο και έρχεται προς Αιγαίο για να κάνει ασκήσεις με την ελληνική πολεμική αεροπορία μας έστειλε ο Σαρκοζί μήπως και φοβηθούν οι κερδοσξκόποι. Βέβαια με την ευκαιρία θα μας ξαναδιαφημίσουν και τα Ραφάλ…

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gynaikeia-kakopoiisi_2511_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στη φυλακή ο 64χρονος που αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ – «Είχα καταναλώσει αλκοόλ, δεν θυμάμαι τίποτα»

macron 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλος ο Μακρόν για την «ασέβεια» της Κομισιόν για Mercosur – Σφοδρή αντίδραση για την προσωρινή εφαρμογή παρά το «όχι» του Ευρωκοινοβουλίου

tempi-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενός λεπτού σιγή στην επετειακή συνεδρίαση για τα Τέμπη – Τα μηνύματα της Μιχαηλίδου για τη δίκη και οι αντιπολιτευτικές φωνές περί συγκάλυψης

AP26057724783922
ΣΙΝΕΜΑ

Όσκαρ 2026: Demi Moore, Javier Bardem, Chris Evans και Maya Rudolph ανάμεσα στους νέους παρουσιαστές της τελετής (photos/videos)

mohamed-al-fayed_2709_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ξεκινά έρευνα για sex trafficking, α λα Επστάιν, για τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ και τον αδελφό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bekatorou-new
LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

revi-makripoulia-new
LIFESTYLE

Ρούλα Ρέβη: «Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν νομίζω ότι κατάλαβε ποτέ πόσο ωραία είναι» (Video)

papoutsaki-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Όταν τελείωσε ο γάμος μου, πήρα δύναμη από τα παιδιά μου και από τη δική μου ανάγκη για επιβίωση»

klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

aeroplanoforo uss gerald ford 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Gerald R. Ford: Ο μοναχικός «βασιλιάς» των θαλασσών - Οι καθυστερήσεις, τα 18 δισ. και το στοίχημα της επιβίωσης των αεροπλανοφόρων στη νέα εποχή πολέμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 15:38
gynaikeia-kakopoiisi_2511_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στη φυλακή ο 64χρονος που αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ – «Είχα καταναλώσει αλκοόλ, δεν θυμάμαι τίποτα»

macron 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλος ο Μακρόν για την «ασέβεια» της Κομισιόν για Mercosur – Σφοδρή αντίδραση για την προσωρινή εφαρμογή παρά το «όχι» του Ευρωκοινοβουλίου

tempi-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενός λεπτού σιγή στην επετειακή συνεδρίαση για τα Τέμπη – Τα μηνύματα της Μιχαηλίδου για τη δίκη και οι αντιπολιτευτικές φωνές περί συγκάλυψης

1 / 3