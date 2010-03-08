Και αεροπλανοφόρο στέλνει ο Σαρκοζί για να φοβηθούν οι κερδοσκόποι!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το αεροπλανοφόρο Ντε Γκωλ, το οποίο βρίσκεται στο Ιόνιο και έρχεται προς Αιγαίο για να κάνει ασκήσεις με την ελληνική πολεμική αεροπορία μας έστειλε ο Σαρκοζί μήπως και φοβηθούν οι κερδοσξκόποι. Βέβαια με την ευκαιρία θα μας ξαναδιαφημίσουν και τα Ραφάλ…
