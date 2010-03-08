Και αεροπλανοφόρο στέλνει ο Σαρκοζί για να φοβηθούν οι κερδοσκόποι!

Το αεροπλανοφόρο Ντε Γκωλ, το οποίο βρίσκεται στο Ιόνιο και έρχεται προς Αιγαίο για να κάνει ασκήσεις με την ελληνική πολεμική αεροπορία μας έστειλε ο Σαρκοζί μήπως και φοβηθούν οι κερδοσξκόποι.

Το αεροπλανοφόρο Ντε Γκωλ, το οποίο βρίσκεται στο Ιόνιο και έρχεται προς Αιγαίο για να κάνει ασκήσεις με την ελληνική πολεμική αεροπορία μας έστειλε ο Σαρκοζί μήπως και φοβηθούν οι κερδοσξκόποι. Βέβαια με την ευκαιρία θα μας ξαναδιαφημίσουν και τα Ραφάλ…